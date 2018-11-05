به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در بیانیه امروز خود درباره تحریم ایران، در اقدامی خنده دار نام نفتکش «سانچی» که سال گذشته غرق شده بود را نیز آورده است.
در ادامه دومینوی گافهای دولت ترامپ، نام نفتکش غرقشده ایرانی در لیست تحریمی دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در بیانیه امروز خود درباره تحریم ایران، در اقدامی خنده دار نام نفتکش «سانچی» که سال گذشته غرق شده بود را نیز آورده است.
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