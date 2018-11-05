مهلت یک هفته ای برای تخلیه ساختمان پرخطر ۶ طبقه در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، داود دارابی عصر امروز در سی و ششمین جلسه شورای شهر خرمشهر اظهار کرد: ساختمان ۶ طبقه در خیابان مولوی خرمشهر شرایط بحرانی دارد و با توجه به شرایط آن، مجوز تخلیه این ساختمان از سوی فرمانداری و دادستان خرمشهر اخذ شده است.

وی افزود: شهرداری طبق قانون موظف به اعلام خطر است و در همین راستا پلاکاردی از فردا و به مدت یک هفته برای ابلاغ ساکنان این ساختمان در محل نصب می شود و ساکنان آن باید ظرف یک هفته نسبت به تخلیه ساختمان اقدام کنند.

شهردار خرمشهر در رابطه با کندی پیشرفت پروژه های شهرداری نیز گفت: این پروژه ها در قالب اوراق با سر رسید ۱۴۰۰ به پیمانکار سپرده شده است که این اوراق اکنون با ۳۵ تا ۴۰ درصد زیر قیمت به فروش می رسد؛ این امر عاملی در کندی پروژه های مربوطه است.

وی افزود: دیگر پروژه های شهرداری، را پروژه هایی تشکیل می دهند که اعتبارات آن ها از سوی منطقه آزاد تامین می شود و به علت اینکه سازمان منطقه آزاد اروند هم با مشکلات مالی مواجه شد، آغاز پروژه ها نیز با تاخیر و با فصل بارندگی همزمان شد و همین امر روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها را کند کرده است.

دارابی در ادامه از مشکلات ناشی از حفاری ها در سطح شهر خرمشهر به ویژه در بازارهای این شهر اشاره کرد و گفت: مجریان پس از حفاری اقدام به دفن نمی کنند و تنها راهکار فعلی می تواند این باشد که قبل از صدور مجوز حفاری با نهاد مجری صحبت کرده و ضمانت هایی برای انجام اقدامات ترمیمی پس از حفاری را اخذ و پس از آن مجوزها صادر شود.

شهردار خرمشهر به مشکل آبگرفتگی معابر خرمشهر درپی بارندگی ها تیز اشاره کرد و گفت: خرمشهر درگیر مسائلی است که بسیاری از ادارات باید کمک کرده تا زیر ساخت های مورد نظر احداث شود تااین شهر شاهد این وضعت با کمترین بارندگی نباشد.