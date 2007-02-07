به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلی لاریجانی بعد از دیدارش با تراناب موکرجی وزیر امور خارجه هند در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح روابط اقتصادی بالای دو کشور ایران و هند و مباحث مربوط به گاز ، انرژی و سرمایه گذاری را از محورهای مذاکرات خود بر شمرد.

لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه در این مذاکرات موضوع پرونده هسته ای ایران نیز مطرح شده است نگاه هند را به این موضوع داهیانه و مثبت خواند و گفت: هند معتقد است نباید با زبان زور با ایران صحبت شود و پرونده باید در آژانس بررسی گردد نه از طریق قطعنامه در شورای امنیت .

وی با اشاره به اینکه در خصوص مسائل منطقه ای نیز با موکرجی صحبت کرده است در پاسخ به این سوال که آیا وزیر امور خارجه هند حامل پیام یا پیشنهاد خاصی برای ایران بوده است ، گفت: خیر پیشنهاد خاصی نداشتند و صرفا نگاه حمایتی خود را مطرح کردند.

لاریجانی همچنین موضوع توسعه برنامه هسته ای هند را نیز از دیگر محورهای مذاکرات خود با وزیر هندی بر شمرد .

خبرنگاری پرسید با توجه به مواضع پیشین هند در شورای حکام آژانس چگونه می شود به این کشور اعتماد کرد؟ لاریجانی گفت: این سوالی است که معمولا دوستانه رسانه ای ما در مورد بسیاری از کشورها از جمله هند می پرسند، ما باید از همه ظرفیت های دیپلماتیک استفاده کنیم هر چند در جاهایی همفکر نباشیم .

وی موضع هند را در برابر قطعنامه مثبت خواند و گفت: باید نیمه پر لیوان را ببینیم .

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رد پایی از گروههای تروریستی در ربودن دبیر دوم سفارت ایران در بغداد مشاهده نمی شود ، آمریکاییها را مسوول ربودن وی دانست و گفت: به نظر می رسد آمریکاییها به دنبال ماجرا جویی هستند که برای خودشان هم مفید نیست.

وی اقدام آمریکاییها را در حمله و ربودن اتباع ایرانی زمینه ساز تضعیف دولت قانونی عراق دانست و به اقدامات ایران از جمله اعتراض رسمی به دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا همچنین پیگیری از طریق دولت عراق برای آزادی دیپلمات های ایرانی اشاره کرد.

لاریجانی پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص مذاکرات احتمالی با مقامات اروپایی در حاشیه کنفرانی مونیخ در آلمان را به بعد از برگزاری کنفرانس موکول کرد و گفت: طبعا مذاکراتی در حاشیه کنفرانس شکل خواهد گرفت و ایران همواره از مذاکره استقبال کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص جشن هسته ای و اخباری که در این جشن منتشر خواهد شد گفت: منظور از جشن هسته ای این است که در 22 بهمن اراده ملی ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای به نمایش در خواهد آمد و حمایت ملت ایران از این موضوع نشان داده خواهد شد.

وی در خصوص اخباری مبنی راه اندازی دو زنجیره سانتریفیوژ دیگر در روزهای اخیر گفت: فعالیتهای هسته ای ما مسیر روشنی دارد و زیر نظر آژانس در حال انجام است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین ابراز امیدواری کرد: این فعالیتها همچنان زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد و موضوع هسته ای ایران از طریق مذاکرات منطقی حل شود .

به گزارش مهر لاریجانی همچنین در این کنفرانس خبری برگزاری کنفرانس کشورهای همسایه عراق را به پیشنهاد ترکیه کاری مثبت خواند .

وی در خصوص درخواست آمریکا برای کاهش همکاریهای آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران گفت: ما عضو آژانس هستیم و باید از همکاریهای صلح آمیز برخوردار باشیم .

مسئول پرونده هسته ای ایران افزود: این درخواست های زیاده خواهانه است و اعتباری ندارد و آژانس باید طبق مقررات رفتار کند.

وی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر تونلی بلر نخست انگلیس مبنی بر اینکه اصرار ایران برای دستیابی به برنامه هسته ای احمقانه است گفت: آنها بیشتر خودشان مستحق این حرفها هستند ، حرفهای نسنجیده زدن کمکی به حل مسائل نمی کند.

لاریجانی تاکید کرد: اگر آنها هم حرفی دارند باید در چارچوب نظام بین المللی باشد.