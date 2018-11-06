شیلی و بوداپست میزبان شدند/ انتخاب اعضای کمیته اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع با حضور روسای فدراسیون های عضو از جمله محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته ایران و مسئولان عالیرتبه فدراسیون جهانی کاراته روز گذشته در مادرید برگزار شد که از سوی رئیس wkf تصمیمات مهمی اعلام شد.

از جمله این تصمیمات می توان به معرفی شیلی به عنوان میزبان رقابتهای نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۹ و مجارستان میزبان رقابتهای قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. ضمن اینکه آفریقای جنوبی درخواست میزبانی رقابتهای رده های سنی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۱ را ارائه داده که باید از سوی هیات اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این جلسه همچنین اعضای جدید کمیته اجرایی انتخاب و معرفی شدند. بر همین اساس «ابراهیم الغناس» از عربستان، «ناصر الرازقی» از امارات، «ناگورا» از ژاپن، «جاستلوب سانوف» از قزاقستان، «است دلی حسن» از ترکیه، «فرانسیس دیدر» از فرانسه، «میکه دنیسدل» از انگلستان، «نورداهی» از نروژ، «یرسا رانکی» از فنلاند، «ولفگانگ ویگرت» از آلمان، «ماریا کورینل» از شیلی، «ژوزه گارسیا» از آرژانتین، «آنتونیومندز» از پرو، «بچیر چریف» از تونس، «سلیمان گای» از سنگال، «اوکامبی» از کوبا و «لئونا مارکیتا» از فیجی به عنوان ۱۶ عضو کمیته اجرایی معرفی شدند.

«اسپینوس» در سخنان خود اعطای جایزه طلوع خورشید از سوی ژاپنی ها را افتخاری بزرگ برای کاراته و فدراسیون جهانی آن عنوان داشت و خطاب به روسای فدراسیون ها گفت: عنوان کرد که این حاصل تلاش همه شماهاست و ایکاش می توانستم قطعه از آن را تک تک شما ها بدهم. این افتخار مختص من نیست و در ویترین افتخارات WKF می ماند و من از شما سپاسگذارم.

وی در گزارش خود، از پیشرفت این ورزش و لحظات برجسته ای که طی ماه های گذشته به دست آورد یاد کرد و خاطرنشان ساخت: اولین حضور کاراته در بازی های المپیک جوانان در بوینس آیرس، موفقیت بزرگی بود که یک آماده سازی منایب برای ۲۰۲۰ توکیو محسوب می شود. امروز ما در بهترین شرایط ممکن برای اولین حضور المپیکی در توکیو ۲۰۲۰ آماده می شویم. اولین مشارکت ما در بازی های المپیک جوانان را با موفقیتی بزرگ به پایان رسانده ایم. ما نشان داد که جهانی هستیم.

رئیس فدراسیون جهانی کاراته ادامه داد: اولین مدال المپیک یک نقطه عطف برای ورزش ما و در حال حاضر بخشی از تاریخ ما است، ما کار سخت و بزرگی را برای حضور در المپیک به عنوان یک رشته رسمی به سرانجام رساندیم.

اسپینوس در پایان گفت: WKF آینده ای روشن دارد و همه شما باید افتخار کنید که بخشی از این سازمان باشید. با تشکر از شما برای کار سخت که شما انجام می دهید برای اطمینان از اینکه ما همچنان به موفقیت های بزرگ ادامه می دهیم،