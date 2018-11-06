۳۰ تن فرآورده خام دامی در خراسان جنوبی از چرخه مصرف خارج شد

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار و ۳۲۵ مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی انجام شده است.

وی با بیان اینکه نیروهای نظارتی دامپزشکی در دو شیفت صبح و عصر نظارت های مستمری دارند، اظهار کرد: تمام مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها، فست فودها، شیرینی فروشی ها و آشپزخانه های مراکز نظامی تحت نظارت هستند.

اصغر زاده بیان کرد: طی بازدید های انجام شده در هفت ماهه سال جاری ۶۷۵ مورد تخلف ثبت و از ۱۲۱ مورد نمونه برداری شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۱۳ مورد تخلف قطعی بوده که برای برخورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده اند.

وی بیان کرد: همچنین در هفت ماهه سال جاری بیش از ۳۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم از فرآورده های خام دامی در استان معدوم سازی و از چرخه مصرف حذف شده اند.

اصغرزاده بیان کرد: از شهروندان خواستاریم مواد غذایی مورد نیاز را از دست فروشان خریداری نکنند.

وی ادامه داد: همچنین به شهروندان توصیه می شود مرغ و آلایش های آن را به صورت بسته بندی تهیه کنند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق شماره گیری کد ۱۵۱۲ به دامپزشکی استان گزارش دهند.