توئیت معنادار مشاور اوباما درباره انتخابات کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر، «بن رودز» مشاور امنیت ملی «باراک اوباما» در این پیام که در توئیتر منتشر کرده می نویسد: ممنوعیت مهاجرت، خروج از معاهده آب و هوایی پاریس، انسان های خوب در هر دو طرف (اشاره به حمایت ترامپ از سفید پوستان افراطی)، جدا کردن کودکان از والدین در مرزها، نزدیک شدن به پوتین، وضعیت بدهی ها و کسری ها، حمله به زنان و اقلیت ها، تنفر. اکنون آمریکایی ها رای می دهند.

شهروندان ایالات متحده امروز سه‌شنبه ۱۵ آبان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در انتخابات موسوم به «انتخابات میان‌دوره‌ای» کنگره شرکت کنند. نتیجه این رای‌گیری مشخص خواهد کرد کدامیک از دو حزب اصلی قدرت را در مجلس نمایندگان و مجلس سنا در دست خواهد گرفت.

انتخابات‌ میان‌دوره‌ای از آن جهت با این نام شناخته می‌شود که در میانه یک دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود؛ با این حال تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و ۳۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا (به‌طور کلی ۳۳ کرسی اصلی و دو کرسی ویژه) به رای گذاشته می‌شود. کنگره ایالات متحده، از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل می‌شود.

نتیجه این انتخابات یا پیروزی یک حزب در هر دو مجلس یا پیروزی هر یک در یکی از مجالس کنگره است؛ به این معنی که یا هم‌حزبی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا قدرت را در کنگره حفظ خواهند کرد -چرا که در حال حاضر اکثریت در دست آنها است- یا اینکه حزب دموکرات موفق می‌شود در یک یا هر دو مجلس اکثریت را به‌دست آورد.