تحریم های آمریکا علیه ایران ناآگاهانه و خطرناک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که به ژاپن سفر کرده، با انتقاد از تحریم های آمریکا علیه ایران و ناآگاهانه و خطرناک توصیف کردن آنها خواستار مذاکره میان ایران و آمریکا شد.
وزیر خارجه ترکیه همچنین در گفتگو با مقامات ژاپنی گفت: ترکیه مخالف از سرگیری تحریمها علیه ایران است زیرا این تحریمها هیچ نتیجهای ندارد. منزوی کردن ایران، عاقلانه نیست منزوی شدن ایران خطرناک است و مجازات آن غیرمنصفانه است.
چاووش اوغلو با اعلام اینکه این تصمیم آمریکا بر جهان تاثیر میگذارد، یادآور شد یک سوم واردات گاز ترکیه را ایران تامین میکند و برای هر کشوری بسیار دشوار است، منابع تامین انرژی خود را به سرعت تغییر دهد.
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