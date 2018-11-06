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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

چاووش اوغلو؛

تحریم های آمریکا علیه ایران ناآگاهانه و خطرناک هستند

تحریم های آمریکا علیه ایران ناآگاهانه و خطرناک هستند

وزیر خارجه ترکیه امروز سه شنبه با انتقاد از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، این فشارها را ناآگاهانه و خطرناک خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که به ژاپن سفر کرده، با انتقاد از تحریم های آمریکا علیه ایران و ناآگاهانه و خطرناک توصیف کردن آنها خواستار مذاکره میان ایران و آمریکا شد.

وزیر خارجه ترکیه همچنین در گفتگو با مقامات ژاپنی گفت: ترکیه مخالف از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران است زیرا این تحریم‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد. منزوی کردن ایران، عاقلانه نیست منزوی شدن ایران خطرناک است و مجازات آن غیرمنصفانه است.

چاووش‌ اوغلو با اعلام اینکه این تصمیم آمریکا بر جهان تاثیر می‌گذارد، یادآور شد یک سوم واردات گاز ترکیه را ایران تامین می‌کند و برای هر کشوری بسیار دشوار است، منابع تامین انرژی خود را به سرعت تغییر دهد.

کد مطلب 4451495
عبدالحمید بیاتی

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