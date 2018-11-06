به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی مدافع ۲۱ ساله تیم نساجی با دریافت ۵ کارت زرد و یک کارت قرمز، خشن ترین بازیکن لیگ برتر است. شجاعی در حالی ۵ کارت زرد و یک کارت قرمز گرفته که تنها در ۶ بازی برای نساجی به میدان رفته تا معدل یک کارت به ازای هر بازی برای این مدافع ۱۸۲ سانتی متری به ثبت رسیده باشد.

مگنو باتیستا هافبک برزیلی تیم پیکان نیز با دریافت ۵ کارت زرد یکی دیگر از بازیکنان خشن در لیگ برتر است اما این بازیکن باتجربه این تعداد کارت زرد را در ۸ بازی گرفته است.

مصطفی کیانی و میثم شاه مکوندزاده از استقلال خوزستان، مهرداد محمدی، مهدی کیانی و عزت الله پورقاز از سپاهان، حسن بیت سعید از فولاد، روح الله سیف اللهی از پارس جم و محمد دانشگر از استقلال هر کدام با ۴ کارت زرد در شمار بازیکنان خشن این فصل هستند.

احمد آل نعمه مدافع تیم استقلال خوزستان نیز با دو بار اخراج شدن در ۱۱ هفته بیشترین کارت قرمز را در این فصل گرفته است.

آل نعمه با ۲ کارت زرد و ۲ کارت قرمز در ۹ بازی و محمد دانشگر با ۳ کارت زرد و یک کارت قرمز در ۷ بازی از جمله بازیکنان خشن این فصل مسابقات هستند.