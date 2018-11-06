همکاری اقتصادی بین ایران و عراق تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد شهرستانی صبح سه‌شنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور که در دفتر این استاد حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه بین ملت‌های ایران و عراق رابطه دوستی و برادری وجود دارد، اظهار داشت: در این دو کشور ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری وجود دارد که به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و باید از آن استفاده بیشتری شود.

وی با بیان اینکه افزایش کیفیت کالاهای تولید شده زمینه افزایش صادرات به کشور عراق را فراهم می‌کند، گفت: گاهی اوقات کالاهای خوبی در کشور تولید می‌شود که قابل رقابت با مشابه خارجی است ولی به دلیل نداشتن بسته بندی مناسب به خوبی عرضه نمی‌شود و صادرات خوبی ندارد.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران با تأکید بر ارتقای سطح مبادلات دو کشور ایران و عراق، گفت: فرصت‌های بسیاری برای حضور ایران و فعالان اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای و عراق پیش می‌آید که گاهی برخی اختلاف نظرات مانع بهره‌برداری مناسب از این فرصت می‌شود.