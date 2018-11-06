عدم توفیق در حوزه نوسازی مدارس شاهرود/ شهرداری به میدان آید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی در نشست شورای آموزش‌وپرورش شاهرود که صبح سه‌شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه حق همه دانش آموزان است که در مدارس نو و مجهز تحصیل کنند، تأکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر در حوزه نوسازی مدارس به‌خصوص در مناطق محروم شهرستان توفیق چشم‌گیری نداشته‌ایم.

وی بابیان اینکه باید در راستای نوسازی مدارس اهتمام و عزم جدی‌تری داشته باشیم، افزود: باید از تمام ظرفیت‌ها ازجمله خیران و موقوفات حوزه آموزش و فرهنگی و ...، رسانه‌ها، فعالان فرهنگی، ارگان‌ها، بازنشستگان آموزش‌وپرورش، تشکل‌های آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای مرتبط در این راستا استفاده کنیم.

بازآفرینی فرصتی برای نوسازی مدارس

فرماندار شاهرود بابیان اینکه سالانه ۱۰ درصد مدارس فرسوده شهرستان باید نوسازی و تجهیز شوند، تأکید کرد: در این زمینه هنوز شاهد توفیق چشم‌گیری نبوده‌ایم که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این روال را تغییر دهیم.

محمدی از اجرای بازآفرینی بافت‌های فرسوده به مثابه یک راه‌حل نوسازی مدارس یاد کرد و گفت: می‌توان مدارس بافت فرسوده شهری شاهرود را که امکان بازآفرینی و نوسازی دارند، به شهرداری تحویل داد و در ازای آن شهرداری نیز در مناطق مورد نیاز شهری، مدرسه بسازد تا هم مردم از ساخت مدارس منتفع شوند و هم مدارس تخریبی بافت فرسوده شهری از وضعیت کنونی بیرون آیند.

وی افزود: از این منظر می‌توان طرح بازآفرینی را فرصتی برای نجات مدارس بافت فرسوده شهری دانست که روز به روز بدون استفاده مانده‌اند.

۵۶ طرح نوسازی در سطح استان سمنان وجود دارد که ۳۰مورد از آن مشارکتی هستند.