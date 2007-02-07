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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۹

5 هزار برگ پوستر مراسم 22بهمن در مدارس و ادارات ساری توزیع شد

مهدی حسینی مطلق گفت: سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ساری، ضمن دعوت از مردم همیشه در صحنه استان مازندران برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن یوم الله بیست و دوم بهمن، آمادگی خود را در این روز اعلام می دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ساری، با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: جهت حضور یکپارچه مردم مرکز مازندران در بیست و دوم بهمن ماه، تعداد 70 عنوان پلاکارد در قالب شعارهای حماسی، عاشورائی و هسته ای، 100 عنوان پلاکارد بصورت پرچم جمهوری اسلامی ایران و تعدادی پارچه و نوشته هایی در مضامین حمایت از انرژی هسته ای ایران، 22 بهمن و عاشورا تهیه شده است که در روز راهپیمائی در اختیار مردم قرار می گیرد.

حسینی مطلق تصریح کرد: تعداد، 5 هزار برگ پوستر ویژه محرم و فجر در بین مدارس، مساجد، هیات های مذهبی، ادارات کل و دستگاههای اجرائی شهرستان ساری توزیع شد.

کد مطلب 445158

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