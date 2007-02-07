رویوران : نیروهای خارج از مشروعیت مردمی در فلسطین عامل خشونتها هستند / بخشایش: انتخابات زود هنگام به معنای عقب نشینی حماس از اصول خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد بخشایش اردستانی و حسین رویوران در نشستی با عنوان "دولت وحدت ملی در فلسطین و لبنان؛ چالش ایران و آمریکا" که دیروزسه شنبه به میزبانی خبرگزاری قدسنا انجام شد، تحولات منطقه و فلسطین را مورد بررسی قرار دادند که بازگفت کامل آن ارایه می گردد.

حسین رویوران در مورد علت تنش های داخلی در بین گروههای جهادی گفت : زمانی که انتخابات پارلمانی در فلسطین برگزار شد و جنبش حماس اکثریت کرسی ها را بدست آورد متاسفانه جنبش فتح در داخل و در سطح منطقه بسیاری از کشورهای عربی، درمقابل این پیروزی حماس مقاومت کردند. اسرائیل به شدت با نتایج انتخابات مقابله کرد و غرب با راهکارهای مختلف سعی کرد دولت مبتنی بر انتخابات به ریاست اسماعیل هنیه را در ابعاد سیاسی به سمت انزوا و در بعد اقتصادی به سمت تحریم بکشاند. علت اصلی درگیری داخلی در فلسطین همین موضع سیاسی است که رفتاری بر آن مترتب شد .

وی افزود : تلاش برای ترور اسماعیل هنیه، برپایی فاز کودتای نظامی بعد از نافرجامی در ترور، همگی شاخصه هایی است که نشان می دهد گروههایی خروج حماس از بحران را بر نمی تابند. بیشتر این ممانعتها از طرف نیروهای خارج از مشروعیت مردمی در داخل و با حمایت اسرائیل و آمریکا و کشورهای مرتجع عرب منطقه صورت می گیرد.

نتایج نشست اخیر کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه از دیگر مباحث نشست بود که در این زمینه احمد بخشایش اردستانی اشاره کرد : این کنفرانس ها نتیجه ای در بر نخواهد داشت چرا که حماس به دنبال مواضع اصولی و ارزشی خود است و معتقد است که انتخابات برگزار شده باید مورد احترام جهانیان واقع شود در حالی که آمریکا و اسرائیل نتیجه انتخابات را قبول ندارند و تا زمانیکه حماس از موضع خود عقب نشینی نکند نتایج نشست کمیته چهارجانبه جنبه عملی به خود نخواهد گرفت .

حسین رویوران نیز در مورد نتیجه نشست کمیته چهارجانبه گفت : طرح های کمیته چهار جانبه نتیجه جدیدی نداشت چرا که طرح های سه گانه گذشته را تکرار می کرد که از جمله آن می توان به رسمیت شناختن اسرائیل، ‌به رسمیت شناختن قراردادهای امضا شده و سوم کنار گذاشتن خشونت به تعبیر آنها اشاره کرد. همگی این موارد نشان می دهد که گروههای بین المللی، یک جانبه به مسئله فلسطین نگاه می کنند، چرا که طرح های کمیته چهار جانبه همان طرح اسرائیل است .

وی در ادامه بیان داشت : در این نشست ها بر حق بازگشت فلسطینی ها، ایجاد دولت مستقل فلسطین در کرانه باختری و نوارغزه، اجرای قطعنامه های 242و 338 مبنی بر عقب نشینی اسرائیل تاکید نمی شود و اینها همه نشان دهنده آن است که دیدگاه کمیته چهار جانبه براساس دیدگاه اسرائیل است.

احمد بخشایش اردستانی درباره تشکیل دولت وحدت ملی و راه برون رفت از وضعیت کنونی در فلسطین و لبنان گفت : تشکیل دولت وحدت ملی با انتخابات زود هنگام معنا یافته است. بر اساس قانون حماس حق دارد دوره انتخاباتی 4 ساله خود را سپری کند اما از آنجا که ابومازن انتخابات زود هنگام و یا به دست گرفتن وزارتخانه های کلیدی را خواستار می باشد لذا با توجه به این شرایط دورنمای دستیابی به توافق بعید به نظر می رسد .

رویوران نیز در مورد تشکیل دولت وحدت ملی اشاره کرد : در انتخابات سال گذشته حماس 74 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورد و در اولین اظهار نظر سیاسی خود اعلام کرد که حاضراست با فتح به شرط احترام گذاشتن به نتیجه انتخابات، دولت آشتی ملی تشکیل دهد. اما آنچه امروز مطرح می شود تشکیل دولت وحدت ملی با نادیده گرفتن نتایج انتخابات است. همین مسئله دستیابی به دولت وحدت ملی را با مشکل مواجه کرده است .

حسین رویوران کارشناس مسایل خاورمیانه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه چرا حماس به تعهداتی که بر اساس اصل جانشینی دولتها متوجه آنها می شود پایبند نیستند اظهار داشت : بر اساس اصل جانشینی دولتها حماس باید پایند تمام توافقها که ازطرف دولت خودگردان امضا شده باشد، اما در فلسطین وضعیت متفاوت است .

سازمان آزادیبخش فلسطین اگر چه به عنوان تنها نماینده ملت فلسطین دردنیا شناخته شده است و قرارداد اسلو را با اسرائیل امضا کرد اما هیچگونه مشروعیت قانونی در کسب نمایندگی در آن دیده نمی شود. به همین دلیل زمانی که ساف این قرارداد را امضا کرد ما دیدیم که گروههای اسلام گرا مانند حماس و جهاد اسلامی اعتراض خود را نسبت به این کار اعلام کردند و گفتند بخشی از فلسطینیان در اراضی اشغالی سال 1948، بخشی در نوار غزه و کرانه باختری به صورت مجزا و با شرایط خاص زندگی می کنند و بخش عمده فلسطینیان درخارج از کشور به سر می برند لذا با این شرایط هیچ طیف و گروهی نمی تواند نماینده تمام فلسطینیها باشد و چیزی را که متوجه سرنوشت همه فلسطینیها است، امضا کند .

وی در ادامه گفت : مهمتر از همه اینها اینکه قرارداد اسلو از طرف اسرائیل نقض شده است. بر اساس الفبای این قرارداد باید در مدت پنج سال، مسائل بازگشت آوارگان و شهرکهای صهیونیستی نشین و سایر موارد تا سال 1998حل می شد، اما اسرائیل زیر بارنرفت و مبنای اجرای قطعنامه 242 را که پایه قرارداد اسلو بود را رد کرد. ازطرف دیگر منطقه کرانه باختری و نوارغزه به سه منطقه الف، ب و ج تقسیم شده است. در منطقه الف حاکمیت اداری و نظامی ازآن فلسطینیها، درمنطقه ب حاکمیت اداری و نظامی بین فلسطینیها و اسرائیلیها و در منطقه ج حاکمیت به طور کل متعلق به اسرائیلیها می باشد. اما درعمل اسرائیل به غیر از منطقه ای به وسعت 2 کیلومتر مربع در رام الله، بقیه مناطق را تحت کنترل و نظارت خود گرفته است. لذا دادخواست کردن از حماس در برسمیت شناختن قراردادهایی که امضا شده، ولی اسرائیل آنرا نقض کرده است نمی تواند رفتار و انتظار عادلانه ای باشد .

احمد بخشایش اردستانی نیز تحولات فلسطین و لبنان را نماد موفقیتهای انقلاب ایران در منطقه ارزیابی کرده و با مقایسه تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب فرانسه، هدف تلاشهای آمریکا و متحدانش را دراین مورد، مقابله با بازوهای انقلاب ایران در فلسطین و لبنان دانستند.

وی افزود : انقلاب حداکثری دارای دستاوردهایی است و آمریکا بعنوان توازن دهنده نظام بین الملل قصد دارد دستاوردهای انقلاب را مهار کند. احیای رنسانس اسلامی و اندیشه مقاومت دو دستاورد مهم انقلاب اسلامی ایران است که در لبنان و فلسطین رشد و نمو یافته است و آمریکا قصد مقابله با آنرا دارد.