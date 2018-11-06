انتقاد الویری به شهرداری تهران درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضوی الویری در جلسه امروز شورای شهر نسبت به گزارش تفریغ بودجه ۹۶ شهرداری تهران گفت: ما زمانی که گزارش تفریغ بودجه ۹۵ را در خرداد ماه امسال در شورا بررسی کردیم، تاکید کردیم که گزارش تفریغ بودجه ۹۶ تغییراتی داشته باشد.



وی ادامه داد: علیرغم اینکه ما نکاتی را در شورای پنجم برای گنجاندن در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ تاکید داشتیم اما متاسفانه شهرداری تهران توجهی به این نکات نداشته است و شکل گزارش تفریغ بودجه ۹۶ همانند گذشته است.



رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: قرار بود در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ علاوه بر عملکرد ریالی، عملکرد مقداری هم اشاره شود ضمن اینکه در این گزارش، گزارشی از شرکت‌های شهرداری تهران آورده شود که هیچ کدام از این ملاحظات در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ دیده نمی‌شود.



وی در پایان گفت: زمان محدود است و بنابراین تاکید می‌کنیم که شهرداری تهران مصوبه شورای شهر تهران را درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۶ رعایت کند.