زندگی مسلمانان آمریکایی به روایت تصویر مستند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شورای روابط اسلامی - آمریکایی، این گروه اسلامی به دنبال تصاویری است که تجربه مسلمان آمریکایی را به تصویر کشیده و پس از گردآوری تصاویر مورد نظر خود آنها را در یک پایگاه اطلاعاتی آنلاین به عنوان یک منبع آموزشی قرار می دهد.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی عکسهایی که تاریخ بلند مدت اسلام در آمریکا، تنوع در جامعه اسلامی آمریکا، سهم مسلمانان در جامعه آمریکا و آداب دینی اسلامی را به خوبی منتشر کرده است در پایگاه اطلاع رسانی مورد نظر خود قرار می دهد.

ربیحه احمد، مدیر ارتباطات شورای روابط – اسلامی آمریکایی گفت: جامعه مسلمان آمریکا از تاریخی غنی و چند بعدی در این جامعه سود می برد که باید مستند و نگهداری شود.

احمد افزود: این اقدام ابتکاری همچنین با هدف شناسایی عکاسان مستعد مسلمان صورت می گیرد، چرا که این سازمان اسلامی از عکاسان حرفه ای و همچنین آماتور برای شرکت در این پروژه دعوت کرده است.

شورای روابط اسلامی- آمریکایی (CAIR) بزرگترین گروه مدافع حقوق و آزادیهای مدنی مسلمانان در سراسر آمریکا به شمار می رود. این سازمان مستقل اسلامی که در راستای ترویج چهره مثبت اسلام و مسلمانان در آمریکا فعالیت می کند، خود را صدای جریان تفکر اسلام میانه رو درعرصه های سیاسی در آمریکا می داند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین گروه اسلامی مدافع آزادیهای مدنی مسلمانان آمریکا، سراسر ایالات متحده و کانادا دفاتر اداری دارد و دفتر مرکزی آن در واشنگتن دی سی واقع شده است.

