به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ۲۱ مستند ایرانی و ۱۸ مستند خارجی به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم «رشد» راه یافتند.

فیلم‌های مستند خارجی این بخش به شرح زیر است:

آموزش برای زندگی و صلح، ثابت، اگر می‌توانستم انتخاب کنم، اگر مرا ترک کنی، کرانتیشالا: مدرسه ی انقلابی، گوش کنید، زندگی با سیلاب: با چالش‌ فردا روبه‌رو شوید، رسول‌پور: ناممکن ممکن است، نقّاشی‌های جنگ: تهاجم در چشم کودکان، امروز روز عروسی من نیست: فیلمی درباره ازدواج کودکان، هِلو سلام، حالا دنیا چطور به نظر می‌رسد، من کفاشم، جوجه‌هایی برای کیمارو، نمایش مانسون، بچه‌های رنگین کمان: تصویر الیکا، مداد برف و علف، و بدون ما هرگز.

این آثار از کشورهای مکزیک، سنگاپور، صربستان، هلند، بنگلادش، پاکستان، اندونزی، هند، ایالات متحده آمریکا، مولداوی، بلژیک، اسپانیا و آلمان حضور خواهند داشت.

از ایران نیز ۲۱ فیلم مستند در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره رشد با فیلم‌های خارجی به رقابت می‌پردازند که شامل عجم (حسن نقاشی)، ارتباط با کودک مبتلا به اوتیسم (ایمان حمیدی)، افسونگر افسانه‌ای (محبوبه طبایی عقدایی)، ایراکو (هاشم کریمی)، ایران عالی است (شهریار عظیمی) بخت سپید (رضا محمدپور)، بیش فعالی (ایمان حمیدی)، جاده‌های برفی (هایده مرادی)، جندی شاپور (سودابه محاوری)، دشت سوزان (شهریار عظیمی)، دوستان سیار (امین قدمی)، دهقان فداکار (سامان مرادحسینی)، دهکهان؛ سیاره ما (امین قدمی)، رزم‌آرا؛ یک دوسیه مسکوت (سیداحسان عمادی)، روسری‌های سرگردان (مسعود کارگر)، سوگ سکوت (بهنام نجم‌الدین)، صدای پای دیو (جمال اسکویی)، عروسک کوکی نیستیم (امیر منیری)، فصل بادهای گرم (حسین ریگی)، جعبه پاندورا (شهاب‌الدین شایگان) و قمار چهارگزینه‌ای (عباس رحیمی) می شود.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد را از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار می‌کند.