بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران از شب گذشته آغاز شده و صبح امروز باعث جاری شدن سیلاب در خیابان ها و معابر شهر مهران شده است.

علاوه بر مهران در مابقی شهرستان های استان گزارش شدید باران باعث آبگرفتگی معابر و خیابان ها شده است.