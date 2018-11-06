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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

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بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مهران

بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مهران

ایلام-بارش شدید باران باعث جاری شدن سیلاب در شهرستان مهران در جنوب استان ایلام شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران از شب گذشته آغاز شده و صبح امروز باعث جاری شدن سیلاب در خیابان ها و معابر شهر مهران شده است.

علاوه بر مهران در مابقی شهرستان های استان گزارش شدید باران باعث آبگرفتگی معابر و خیابان ها شده است.

کد مطلب 4451767

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