به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی شکیب با بیان اینکه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای نیازمندان و محرومان همواره یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای رسیدن به اهداف مجرمانه است، اظهار داشت: بر انگیخته شدن احساسات پاک هموطنان باعث می‌شود تا آنها به راحتی و بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی، در دام این مجرمان گرفتار شوند.

وی افزود: طراحی صفحات و درگاه‌های بانکی جعلی موسوم به "فیشینگ" و سرقت اطلاعات بانکی شهروندان یکی از شگردهایی است که مجرمان سایبری با ترفند جمع‌آوری کمک‌های مردمی، اقدام به برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی قربانیان می کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اضافه کرد: شهروندان باید به این نکته توجه کنند که موسسات رسمی و سازمان های مردم نهاد(NGO) بسیاری در زمینه کمک به نیازمندان واقعی در کشور فعال هستند و تلاش دارند تا کمک های شهروندان را به دست نیازمندان واقعی برسانند، بنابراین شهروندان گرامی باید با مراجعه به مراکز مجاز و اعلامی از سوی مراجع رسمی، در این خصوص اقدام کنند.

سرهنگ شکیب خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مجرمان سایبری از حسن نیت هموطنان عزیز سوءاستفاده کرده و با راه اندازی گروه ها و کانال‌های مختلف در شبکه های اجتماعی به دنبال دریافت نذورات هموطنان گرامی هستند.

وی اضافه کرد: برخی کانال ها و گروه ها توسط افراد سودجو طراحی شده و هدفی جز سرقت اطلاعات مهم بانکی و برداشت غیر مجاز از حساب های قربانیان ندارند. این افراد با انجام تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی سعی می کنند اعتماد مردم را به خود جلب کرده و با درج احادیث و آیات قرانی اقدام به دریافت کمک های نقدی، غیر نقدی و نذورات این عزیزان می کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هموطنان گرامی در صورت مواجهه با هر گونه مورد مشکوک می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس https://www.cyberpolice.ir و لینک های "مرکز فوریت های سایبری" و "ثبت گزارش مردمی"، موضوع را با ما در میان گذاشته و راهنمایی های لازم را دریافت کنند.