اعضای هیات رییسه فدراسیون بیس بال منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکام مهندس علی آبادی برای محمود صلاحی ، بهمن کارگر و علیرضا فخاری آمده است : بنا به پیشنهاد رییس فدراسیون بیس بال و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20 دی ماه 85 به عنوان "عضو هیات رییسه فدراسیون بیس بال "منصوب می شوید . توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم .



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