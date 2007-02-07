اعضای هیات رییسه فدراسیون بیس بال منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکام مهندس علی آبادی برای محمود صلاحی ، بهمن کارگر و علیرضا فخاری آمده است : بنا به پیشنهاد رییس فدراسیون بیس بال و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20 دی ماه 85 به عنوان "عضو هیات رییسه فدراسیون بیس بال "منصوب می شوید . توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم .
معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی طی احکامی اعضای هیات رییسه فدراسیون بیس بال را منصوب کرد .
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