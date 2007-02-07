آمریکا در اندیشه دخالت نظامی دائمی در قاره سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا شب گذشته اعلام کرد که در نظر دارد یک قرارگاه فرماندهی منطقه ای جدید برای نظارت بر فعالیتهای نظامی در آفریقا دایر کند که بازتابی از نگرانیهای واشنگتن درباره پنهان شدن مظنونان القاعده در برخی کشورهای این قاره است .

رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای گفت :" این قرارگاه فرماندهی جدید،همکاری امنیتی ما با آفریقا را تقویت و فرصتهای جدیدی را برای افزایش توانمندیهای شرکای ما درآفریقا فراهم خواهد کرد ".



جرج بوش افزود : ما با رهبران آفریقایی برای جستجوی افکارآنان درباره چگونگی پاسخ این قرارگاه فرماندهی به چالشهای امنیتی و فرصتها درآفریقا رایزنی خواهیم کرد .



رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد : واشنگتن همچنین با متحدان آفریقایی خود درباره مکان استقرار این قرارگاه جدید منطقه ای با این هدف که تا پایان سال مالی 2008 دایرخواهد شد، رایزنی خواهد کرد .



رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پیشتر به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای این کشورگفته بود که بوش تصمیم گرفت که یک قرارگاه فرماندهی دایر کند .



وی افزود : قرارگاه فرماندهی آفریقا برتوان ایجاد مشارکت ، همکاری و امنیت و حمایت دفاعی از هیئتهای غیرنظامی و اگر دایر شود، برعملیاتهای نظامی در قاره آفریقا نظارت خواهد کرد .

بر اساس این گزارش، آمریکا به طور فزاینده ای نگران است که برخی کشورهای آفریقایی به گروههای شبه نظامی پناه می دهند و مشتاق است از تبدیل شرق آفریقا به افغانستان به عنوان جای امنی برای شبکه القاعده جلوگیری کند .



مسئولیت کنونی آفریقا در پنتاگون درمیان فرماندهی سه منطقه تقسیم می شود .



تا کنون قرارگاه فرماندهی آمریکا در اروپا بیشتر قسمتهای قاره آفریقا را زیر نظرداشته است که در سالهای اخیر روابط رو به رشد با روسیه و جمهوریهای سابق شوروی به مسئولیتهای جدید آن اضافه کرده است .



فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام )که بر خاورمیانه نظارت می کند؛ مسئول شاخ آفریقاست، درحالی که فرماندهی اقیانوس آرام بر ماداگاسکار نظارت دارد .



یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا نیز شب گذشته اظهار داشت : واشنگتن نگران است که مظنونان تروریستی وابسته به القاعده از سومالی به عنوان یک جای امن استفاده می کنند .



جندای فریزر معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امورآفریقا گفت : بهره برداری مستمر عناصر تروریستی از سومالی ثبات تمام منطقه شاخ آفریقا را تهدید می کند.



وی افزود : ما تدابیر شدیدی را برای نابودی جای امن آنان در سومالی و همچنین توان قابلیت برنامه ریزی و عملیات از سومالی را اتخاذ خواهیم کرد .



دراین بین ، سنگال اعلام کرد که روسای ستاد ارتش آمریکا امروز با همتایان خود از9 کشور غرب آفریقا در سنگال دیدار و درباره مقابله با گروههای تروریستی گفتگو خواهند کرد .



تنها پایگاه ارتش آمریکا در قاره آفریقا در جیبوتی قراردارد که حدود 1700 سرباز مقر سابق لژیون خارجی فرانسه را اشغال کرده اند .



حدود 100 تن از این نیروها به تازگی دراتیوپی مستقر شده اند تا ارتش این کشور را آموزش دهند .



ناوهواپیما بر"دوایت آیزنهاور" متعلق به نیروی دریایی آمریکا همراه با یک گروه هوادریا دراقیانوس هند در نزدیکی سواحل سومالی مستقر می شود .



اواخر سال گذشته آمریکا از حمله ارتش اتیوپی به سومالی به بهانه پیگرد عناصر القاعده حمایت کرد.



ماه گذشته واشنگتن به بهانه انهدام پناهگاههای اعضای تحت تعقیب القاعده در سومالی دوحمله هوایی در این کشور انجام داد.



منتقدان سیاست آمریکا می گویند که واشنگتن درباره نفوذ القاعده در آفریقا غلو می کند تا اهداف سیاسی و جغرافیایی خود را در شاخ آفریقا دنبال کند .