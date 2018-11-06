موقوفات به روز و درآمدزا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، اظهار کرد: اهمیت مسئله وقف در اسلام بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه وقف از مصادیق بارز باقیات و صالحات است، افزود: انسان هنگامی که از دنیا می رود پرونده عملش بسته می شود مگر در چند مورد که یکی از آن ها وقف است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در گذشته یکی از منابع تامین امور مالی برای رشد و فرهنگ جامعه اوقاف بوده است، گفت: بعد از سلطه رضا خان و تسلط انگلیس بر ایران طرح و برنامه تضییع اوقاف به گونه های مختلف صورت گرفت که بسیاری از منابع مالی را از بین برد.

وی با بیان اینکه وقف آن است که ملک بر ملکیت صاحبی که وقف کرده باقی می ماند، عنوان کرد: هر گونه تصرف، تغییر و تبدیل در وقف بسیار خطرناک است.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه اوقاف باید با همکاری نیروهای قضایی استخوان وقف را که در دوران گذشته از بین رفته را پیدا کنند، بیان کرد: در گذشته بسیاری از وقف هایی که در اجاره افراد بوده به نسبت اوضاع اقتصادی امروز بسیار ناچیز است لذا باید این نرخ ها در جهت درآمد وقف به روز شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از وقف هایی که ویران است باید آباد و درآمد زا شود، اظهار داشت: بعد از آن که اصل وقف را حفظ و نرخ درآمد را به روز کردیم باید در جهت اجرای نیت واقف عمل کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر از وقف غیر از آنچه که واقف گفته است استفاده شود در واقع همانند کسی است که دزدی کرده، افزود: علی رغم اینکه در تشکیلات اوقاف به میزان زیادی تلاش کنند اما وقف ها جابجا شود مدیون شده اند.

وی با بیان اینکه کار کردن در اداره کل اوقاف کار خطرناکی است، گفت: امانت مسئله بسیار مهمی است که باید در اوقاف مورد توجه ویژه قرار گیرد.