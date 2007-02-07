برپایی احتمالی نمایشگاه کتاب تهران زیر چادرهای سوئیسی

یک منبع آگاه در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب سال آینده با اعلام این خبر به مهر افزود : به نظر می رسد موسسه نمایشگاه های فرهنگی در تدارک برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران زیر چادرهای خارجی است که اخیرا از کشور سوئیس وارد کشور شده است .

وی افزود : این چادرها از همان شرکتی وارد شده که در طرح افتتاح راه آهن مشهد - سرخس - تجن و بازگشایی فرودگاه بین المللی امام خمینی مشابه آن وارد کشور شده بود .

این منبع آگاه در مورد بهای هر قطعه از این چادرها گفت : اینها چادرهای بزرگی نیستند ، ضمن اینکه ظاهرا بهای هر کدام از آنها در حدود دو میلیارد تومان است .

بر اساس یکی از طرح هایی که برای برگزاری نمایشگاه کتاب در دست بررسی است این احتمال وجود دارد که نمایشگاه بین المللی کتاب در محوطه پارکینگ های ورزشگاه آزادی برگزار شود .

مجموع مساحت پارکینگ های ورزشگاه آزادی بالغ بر 30 هزار مترمربع است . هر ساله برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فضایی به مساحت 80 هزار مترمربع به صورت سالن ها و فضای باز درنظر گرفته می شد.