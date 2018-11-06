حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم برخورد با کشورهای همکار آمریکا در تحریم‌ها علیه ایران اظهار داشت: برخی از کشورهای اروپایی که ادعای حفظ برجام را دارند و در این راستا مدعی‌اند که برای حفظ برجام قدم بر می‌دارند در صورت پایبندی واقعی باید معاملات بانکی و سایر مسائل را حل و فصل کنند تا کارهای تجاری کشور ایران به حالت عادی بازگردد.

وی با بیان اینکه زمانی که آمریکا پای میز مذاکره با ایران حاضر شد تحریم‌ها در حال فروپاشی بود، افزود: اینک نیز دوباره تحریم‌ها در حال فروپاشی است، با این حال بخشی از این کشورهای همکار آمریکا در پشت صحنه به ما خیانت می‌کنند و با آمریکا هم‌پیمان هستند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با این کشورها شد و گفت: باید از معاملات خود با این کشورها بکاهیم تا آنها متوجه پیامدهای خیانت خود شوند و بدانند که نظام ما نظامی مقتدر است و با آنها برخورد می‌کند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار وزارت خارجه در این زمینه عنوان کرد: وزارت خارجه باید سفیران این کشورها را احضار کند و به آنها تذکر دهد و حتی در مواردی با این کشورها قطع رابطه کند، زیرا کشور ما ظرفیت بالایی دارد.

به گفته حجت‌الاسلام حسینی کیا، با همراهی برخی از کشورها می توانیم فشار مضاعف در کاهش واردات و اتخاذ تصمیم هایی برای کاهش معاملات با این کشورها انجام دهیم تا آنها فکر نکنند که از دست ما کاری ساخته نیست.