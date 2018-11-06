رسوایی برای عربستان/درخواست وزیر سعودی برای شورش علیه حزب الله!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الدیار در گزارش تحت عنوان «جاسوس در فراکسیون المستقبل» نوشت: تماس تلفنی ثامر السبهان وزیر مشاور عربستان در امور خلیج فارس با نادر الحریری رئیس دفتر سعد الحریری نخست وزیر این کشور جزئیات تازه ای را از ربوده شدن سعد الحریری در ریاض نشان می دهد.

مکالمه رد و بدل شده میان دو طرف به شرح زیر است:

ثامر السبهان: نادر چرا خیالت از بابت نخست‌وزیر راحت نیست؟

نادر الحریری: برعکس خیالم راحت است، نخست‌وزیر در عربستان به سر می برد، خیالم راحت نباشد؟

ثامر السبهان: اگر مطمئن هستی پس باید نهایت سعی خود را برای مبارزه با رسانه‌هایی که می‌گویند نخست‌وزیر در ریاض ربوده شده، انجام دهید.

نادر الحریری: قربان شما وضعیت رسانه‌ها در لبنان را می‌دانید، کنترل آنها محال است. به نظرم شما باید اقداماتی انجام دهید که تأکید کند نخست‌وزیر زنده است و اینگونه به ما در توضیح رسانه‌ای حقیقت کمک کنید.

ثامر السبهان: اما این شرایط فرصت را برای شما آماده کرده است. شما باید متحدانتان را جمع کنید، به خیابان‌ها بیایید، مسیرها را ببندید و برای مقابله با حزب‌الله اعلام نافرمانی کنید. استعفای نخست‌وزیر باید در لبنان تکمیل شود.

نادر الحریری: حق با شماست. ما باید این گام را تکمیل کنیم اما آنچه از آن صحبت می‌کنید شبیه انقلاب است، این انقلاب نیاز به یک رهبر دارد و به همین دلیل نخست‌وزیر باید در بیروت باشد تا این تحرکات را رهبری کند.

ثامر السبهان: اما همانگونه که می‌دانید اگر نخست‌وزیر به بیروت بازگردد زندگی‌اش در خطر است.

نادر الحریری: ما ایمان داریم که «برای شما اتفاقی نمی‌افتد جز آنچه خدا مقدر کرده» اما مردم نیاز به رهبر دارند و این رهبر، سعد الحریری است.

ثامر السبهان: اگر نخست‌وزیر بازگردد و ترور شود، جایگزینی که برای او پیشنهاد می‌کنید، کیست؟

نادر الحریری: سعد الحریری

ثامر السبهان: سوال من درباره جایگزین سعد الحریری در صورت شهادت وی بود؟

نادر الحریری: سعد الحریری

ثامر السبهان: آیا جایگزینی نیست؟

نادر الحریری: بله؛ سعد الحریری

ثامر السبهان: مرد دومی که می‌تواند از او برای تکمیل مسیر شیخ سعد استفاده کرد، کیست؟

نادر الحریری: سعد الحریری

ثامر السبهان: آیا نمی‌خواهی جایگزینی برای او معرفی کنی؟

نادر الحریری: من جایگزین را به تو معرفی کردم: سعد الحریری

ثامر السبهان: اما نخست‌وزیر الحریری استعفا داده، جایگزین کیست؟

نادر الحریری: سعد الحریری

این بخشی از تماس تلفنی میان دو طرف در تاریخ ۷ اکتبر سال گذشته است. ثامر السبهان در این مکالمه ۳۷ دقیقه ای ۱۰ مرتبه خواهان معرفی یک جایگزین برای سعد الحریری شده اما هر بار با نام او مواجه میشود.

ثامر السبهان در نهایت با صدای بلند خطاب به نادر الحریری می گوید که ۳۷ دقیقه از وقت او را تلف کرده است.

هم چنین بر اساس گزارش های منتشر شده مشخص شد که ثامر السبهان یک جاسوس در فراکسیون المستقبل دارد که گفتگوهای اعضای این فراکسیون را به گوش وی می رساند.