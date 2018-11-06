نظارت ۸تیم بازرسی بر اماکن اقامتی مشهد در دهه آخر صفر

به گزارش خبرنگارمهر،علی باخرد ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از اماکن اقامتی مشهد اظهار کرد: با توجه به حضور میلیونی زائرین امام رضا(ع) در ایام پایانی ماه صفر و نیاز به کنترل و نظارت بیشتر بر مراکز اقامتی در مشهد ، از ۷ تا ۱۸ آبان ماه، هشت تیم بازرسی ویژه نسبت به کنترل و بازرسی از مراکز اقامتی اقدام می کنند .

وی افزود:در این راستا در صورتی که واحد اقامتی فاقد مجوز فعالیت و یا فاقد نرخنامه رسمی باشد با حداقل قیمت کارشناسی محاسبه و مابه التفاوت وجه اخذ شده از زائر به ایشان برگردانده و فرم تخلف گرانفروشی نیز برای واحد اقامتی مربوطه صادر خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: زائران محترم در این ایام می توانند شکایات خود را از طریق تلفن ۱۲۴ به این سازمان اطلاع داده تا کمتر از نیم ساعت به شکایات آنها رسیدگی شود.