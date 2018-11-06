به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور که در دفتر این استاد حوزه علمیه قم برگزار شد، از خدمات ستاد اربعین به زائران تقدیر کرد و گفت: بین دستگاه‌هایی که برای خدمت به زائران تلاش می‌کنند باید هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد و مدیریت واحد کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه عزت و عظمت اسلام در مراسم اربعین به جهانیان نشان داده شود، گفت:‌ مشکلات زائران باید هرسال با شناسایی نقاط ضعف و قوت کاسته شود تا بر عظمت این مراسم هرسال افزوده شود و نقاط ضعف در سال‌های بعد تکرار نشود.

این استاد سطوح عالی حوزه به مشکلات اقتصادی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل مسائل پیش آمده ارزش پول ایرانی در برابر دینار عراق کاهش یافته و مسئولان باید تلاش کنند عزت زائران ایرانی در سفر به عراق حفظ شود و در موضوعات اقتصادی قوی باشیم.

توجه به فعالیت‌های فرهنگی در مراسم اربعین

وی همچنین انجام فعالیت‌های فرهنگی در مراسم اربعین را مهم دانست و گفت: حضور خطبا و مبلغان مذهبی در این زمینه بسیار تأثیرگذار است تا از این فرصت که میلیون‌ها زائر در یک مکان جمع می‌شوند بهترین بهره‌برداری فرهنگی انجام شود.

آیت الله نوری همدانی بر مقابله و ایستادگی برابر تهدیدات رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان مقابل ایران و اسلام صف آرایی کرده‌اند مراسم اربعین فرصت خوبی است تا پیام این حرکت عظیم را به جهانیان برسانیم و ظالمان و مظلومان عالم به زائران معرفی شوند.