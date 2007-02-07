مشکلات فوتبال به روزهای پایانی نزدیک می شود/ باید باشگاه ها هرچه سریعتر به صورت خصوصی فعالیت کنند

به گزارش خبرنگارمهر، دبیر فدراسیون فوتبال و عضوهیات موسس اتحادیه فوتبال در حاشیه پنجاه و هفتمین جلسه شورای مرکزی این اتحادیه ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد از جام جهانی شرایط سختی بر فوتبال کشورحاکم بود. امروز کمیته انتقالی و فدراسیون فوتبال نیاز به همکاری اتحادیه و باشگاه های کشور دارد تا برای گذر از این بحران کمک های لازم را دریافت کند.

وی ادامه داد: با توجه به اجماع کمیته انتقالی قرار بر این شد که بنده به عنوان دبیر، امور فدراسیون فوتبال را تا برگزاری مجمع و انتخاب رئیس فدراسیون به سرانجام برسانم.

محمد نبی افزود: برگزاری مسابقات لیگ، بازی های تیم ملی و برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال مشکلاتی است که علاوه بر کارهای اجرایی فدراسیون، وجود دارد که امیدوارم به بهترین شکل به اجرا در آید.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس اصل 44 باید باشگاه ها هرچه سریعتر به صورت خصوصی فعالیت کنند. در حال حاضر 90٪ باشگاه های ایران دولتی هستند که قطعا نیاز به خصوصی سازی دارند که این موضوع باید با همفکری سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و اتحادیه مورد بحث و بررسی قرا بگیرد.

عضو هیات موسس اتحادیه فوتبال اضافه کرد: درحال حاضر نیاز است که با در نظر گرفتن یک برنامه مشخص و باهماهنگی مسئولین سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و اتحادیه در مورد خصوصی سازی اقدامات لازم انجام شود. همچنین قراراست درجلسه کمیته انتقالی که یکشنبه برگزارمی شود این موضوع بررسی شود. مطمئنا می توان با در نظرگرفتن مجموعه نفراتی مشخص فرمولی معینی برای خصوصی سازی مشخص کرد تا پس از تصویب در هیات دولت به حالت اجرایی در آید.

دبیر فدراسیون فوتبال ادامه داد: برای رسیدن به این هدف دو نیاز بزرگ احساس می شود. ابتدا مطالعات قوی و سپس ارائه فرمول قابل طرح در مبادی قانونی برای تصویب که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات لیگ هم مثل تمام کشورهای اروپایی باید به اتحادیه سپرده شود و مجموعه فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی هم با این موضوع موافق هستند.

عضو هیات موسس اتحادیه فوتبال ادامه داد: توافق نامه فدراسیون گذشته فوتبال با این اتحادیه در مورد برگزاری مسابقات جام حذفی توسط اتحادیه فوتبال که با توافق آقای هاشمی هم همراه بوده است، نیاز به برنامه و فرمول مناسبی دارد که از سال آینده زیر نظر اتحادیه و تحت عنوان جام اتحادیه برگزار شود. این موضوع ازسوی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال با مخالفتی مواجه نشده ولی باید در اساسنامه اتحادیه این موضوع بازتر شود. همچنین در دراز مدت می توان در صورت برگزاری مناسب جام حذفی، برگزاری مسابقات لیگ را هم به اتحادیه سپرد.

وی اضافه کرد: قصد داریم بخش پژوهش و تحقیقات را در فدراسیون فوتبال راه اندازی کرده و از نخبگان فوتبال در آن استفاده کنیم. در حال حاضر یک هفتم جمعیت جوان ایران علاقمند به فوتبال هستند و باید برای آنها برنامه داشته باشیم. مطمئنا با استفاده از پیشکسوتان و نخبگان این ورزش می توان زوایای مختلف این موضوع را بررسی کرد تا بتوانیم برنامه ای قوی برای استفاده بهینه از این نیروها که در حدود 10 میلیون نفرهستند، تدوین کنیم.

محمد نبی درمورد تیم ملی تاکید کرد: تیم ملی را با نگاه فراملی مورد ارزیابی قرار می دهیم زیرا باید درآسیا، جهان و رنکینگ فیفا همچنان حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.

وی با اشاره به این مساله که نتایج تیم ملی بزرگسالان تا این لحظه خوب بوده است، افزود: تیم ملی برنامه های خوبی را در دستورکار خود قرارداده وهمچنان فضا برای ارائه شایستگی این تیم وجود دارد. دراین رابطه قراراست روز چهارشنبه هفته آینده در کمیته ملی المپیک جلسه ای بین آقای هاشمی و کادر فنی تیم ملی برگزار شود تا برای قوی تر شدن عملکرد این مجموعه همفکری های لازم انجام شود.

محمد نبی در پایان در مورد همکاری فدراسیون فوتبال با نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفت: یکماه پیش آقای هاشمی طی نامه ای به هر دو باشگاه اعلام کرد که می توانند ازنقطه نظرات مسئولین امر برای اجرای برنامه های خود استفاده کنند. دراین رابطه قراراست هفته آینده جلسه ای بین آقای هاشمی و مدیران عامل دو باشگاه برگزار شود تا هماهنگی های لازم در این زمینه انجام شود. البته ما در مباحث بین المللی ازهیچ کمکی به این دو باشگاه دریغ نمی کنیم و در بخش لجستیک هم قطعا به آنها کمک خواهیم کرد.