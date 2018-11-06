نمایشگاه بزرگ فرهنگی رزمی«رسم پروانگی» در قزوین گشایش یافت

سرهنگ علی کوچک خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگی های نمایشگاه اظهار داشت: استان قزوین افتخار دارد میزبان بزرگترین رویداد فرهنگی استان باشد و بزودی کنگره ملی سه هزار شهید استان با حضور خانواده های معظم شاهد و شخصیت های برجسته کشوری برگزار خواهد شد.

کوچک خانی بیان کرد: در کنار برنامه های متنوع فرهنگی، ۵ اجلاس مهم ویژه دانش آموزان، فرهنگیان، بانوان، دانشگاهیان و اجلاسیه نهایی پیش بینی شده و یکی از کارهای مهم فرهنگی و تاثیرگذار برپایی نمایشگاه رسم پروانگی است.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه از ۱۲ آبان لغایت ۳۰ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین برپاست و علاقمندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر از آن دیدن کنند.

سرهنگ علی کوچک خانی در خصوص بخشهای مختلف نمایشگاه فرهنگی رزمی رسم پروانگی گفت: غرفه های دفاع مقدس، شهدا، ایثارگران، راهیان نور، فرهنگی، انتظار و شهادت، کتاب، نشریات، هنر، کودک، نوجوان، جوان، خانواده و زنان، رسانه‌های دیجیتال، جنگ نرم، مقاومت اسلامی، ولایت، بین‌الملل، ایثار و شهادت در اسلام، کارگاه‌های علمی، عفاف و حجاب، بصیرت و عصر خاطره، در نمایشگاه پیش بینی شده است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد کنگره ملی شهدای استان قزوین در خصوص اهداف برپایی نمایشگاه است.

وی افزود:آشنایی اقشار مختلف مردم بافرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت، معرفی مبانی انقلاب اسلامی در سخن و سیره رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از دیگر اهداف نمایشگاه است.

کوچک خانی تصریح کرد: تشریح سیره عملی شهدا در زندگی برای الگوبرداری جوانان، بررسی وضعیت جبهه دیروز و امروز در جنگ نرم، حمایت از توزیع محصولات فرهنگی و کتاب دفاع مقدس و آشنایی مردم با این محصولات از دیگر اهداف نمایشگاه رسم پروانگی است.

از علاقمندان دعوت شده است از نمایشگاه بزرگ فرهنگی رزمی «رسم پروانگی» واقع در جنب نمایشگاه بین المللی دائمی استان قزوین در خیابان نوروزیان، انتهای بلوار امام خمینی، جنب صدا و سیما دیدن کنند.