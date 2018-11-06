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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وزارت ورزش از استقلال غافل است/ لغو دیدار با پدیده به سود شفر شد

وزارت ورزش از استقلال غافل است/ لغو دیدار با پدیده به سود شفر شد

پیشکسوت آبی پوشان گفت: مشکلات استقلال بیشتر از آن‌چیزی است که در یک مصاحبه بتوان بیان کرد. ای کاش پیش از هر چیز مشکلات عدیده مالی این باشگاه حل شود.

گودرز حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیمی که الان به نام استقلال درست شده در حد این باشگاه بزرگ نیست. مشخص نیست با این تیم چه کرده اند که به این حال و روز افتاده است. با این روند به سختی بتوان آینده روشنی برای این تیم در یکی دو سال پیش رو هم پیش بینی کرد.

وی افزود: متاسفانه وزارت ورزش هم این روزها از استقلال غافل است و توجه لازم را به این تیم نمی کند. از سوی دیگر چک های حامیان مالی هم وصول نمی شود تا مشکلات مالی این تیم به اوج خودش برسد.

حبیبی در پاسخ به این سئوال که اگر باشگاه اینقدر مشکل دارد چرا مدیران باشگاه آن را بیان نمی کنند و حتی از وزارت ورزش تشکر هم می کنند بیان داشت: این کاملا طبیعی است چون این مدیران از سوی خود وزارتخانه منصوب شده اند و برای آن که در سمت خود بمانند باید از آن تعریف کنند. اما واقعیت این  است که حساب های باشگاه خالی است و این تیم حتی برای یک سفر معمولی هم مشکل مالی دارد.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: البته از حق نگذریم آقای فتحی تلاش زیادی می کنند تا از منابع مختلف مشکلات مالی باشگاه را حل کند. اما ایشان هم یک ظرفیت خاصی برای این منظور دارد و باید وزارت ورزش و حامیان مالی دست به کار شوند. در غیر این صورت آنها نمی‌توانند در نیم فصل با خرید بازیکنان جدید نقاط ضعف تیم را ترمیم کنند.

وی در خاتمه اظهار داشت: لغو شدن بازی با پدیده کاملا به سود استقلال است چون با این شرایط قطعا در آن بازی هم پیروز نمی‌شدند و شرایط از این هم بحرانی تر می شد. 

کد مطلب 4452003

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