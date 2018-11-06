نامگذاری تالار اجتماعات خانه تئاتر به نام مهین اسکویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، جلسه چهاردهم آبان ماه هیات‌ مدیره خانه تئاتر با حضور ایرج راد، بهزاد فراهانی، اصغر همت، حمیدرضا نعیمی، کوروش نریمانی، محمودرضا رحیمی، مریم کاظمی، محمد امیریاراحمدی و مهدی قلعه به همراه شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیرعامل خانه تئاتر گزارش تفصیلی از موارد مربوط به اجرائیات خانه تئاتر و پروژه‌های در دست انجام ارایه کرد که اتوماسیون اداری، تعاونی مسکن، بازسازی عمارت قدیمی، پروژه موزه آنلاین، ثبت اموال خانه تئاتر، پروژه آمارشناسی خانه تئاتر و پروژه برنامه‌ریزی راهبردی از این موارد بود.

سپس گزارش مقدماتی مربوط به آمار ۱۹ ساله خانه تئاتر به صورت پاورپوینت به حضور اعضای هیات مدیره ارایه و درباره‌ آن بحث و بررسی شد. در نهایت تصمیم بر آن شد پس از تکمیل گزارش نسبت به بررسی کامل آن اقدام شود.

در ادامه‌ در خصوص نامگذاری تالار اجتماعات ساختمان فعلی خانه تئاتر پیشنهاداتی صورت گرفت و در نهایت با اکثریت آرا نام مهین اسکویی مصوب شد.

در پایان نیز حضار به موارد پیش‌آمده درباره متوقف شدن نمایش‌ها و موارد مشابه پرداختند و تصمیم بر آن شد طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقطه نظرات هیات مدیره خانه تئاتر اعلام شود.

این جلسه که از ساعت ۱۴.۱۵ آغاز شده بود در ساعت ۱۸ پایان یافت.