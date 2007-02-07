ایران تا 70 سال آینده نفت دارد

به گزارش خبرنگارمهر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز درحاشیه امضای قرارداد ایران LNG که میان قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکت دایلم کره به امضاءرسید درجمع خبرنگاران درباره دستاوردهای سفرخود به وین برای سمینار 17 بلوک اکتشافی , گفت : پس ازکنفرانس وین نسبت به تشکیل یک دیتا روم یا اتاق اطلاعات اقدام کرده ایم تا شرکت های متقاضی برای شرکت در مناقصه نسبت به دریافت اطلاعات تا خردادماه اقدام کنند .

غلامحسین نوذری افزود : شرکت ها تا خردادماه فرصت دارند پیشنهادات خود را برای شرکت در مناقصه ارایه دهند .

وی درپاسخ به این سوال که آیا امضای قرارداد "پرشین ال ان جی " میان ایران و رپسول و شل جنبه تشریفاتی داشته است گفت : این قرارداد واقعی است اما اینکه چه زمانی وارد مرحله FID یا تصمیم نهایی درباره قرارداد بشویم باید حداقل 10 قرارداد امضا شود .

وی تاکید کرد : پروژه های تولید LNG به اندازه ای انگیزه ایجاد می کند که محال است یک قرارداد در این زمینه به مرحله تصمیم نهایی نرسد .

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تخفیف ایران به هند در فروش گاز , گفت : ایران هیچ تخفیفی را درنظر نگرفته است اما درباره فرمول نهایی قیمت به توافق رسیده ایم .

معاون وزیر نفت درباره دومیدان نفتی درحال مذاکره برای توسعه ادامه داد : برای توسعه آزادگان شمالی شرکت لوک اویل پیشنهاد داده و طرح جامع توسعه را ارایه کرده است اما برای توسعه یادآوران درباره نرخ بازگشت سرمایه یا ROR هنوز با چینی ها به توافق دست نیافته ایم .

وی اظهارداشت : ایران ذره ای ازاصول و منافع ملی خود کوتاه نمی آید وچنانچه شرکت های چینی درتوسعه میدان یاد آوران تعلل کند توسعه این میدان توسط شرکت نفت با سرمایه ای معادل 100 میلیون دلار آغاز می شود .

نوذری خاطر نشان کرد: ایران تجربه میدان آزادگان را دیگردرهیچ میدانی تکرارنخواهد کرد .

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درپاسخ به سوال مهرمبنی براینکه آیا این خبرکه نفت ایران تا چند سال آینده به اتمام می رسد , صحت دارد , گفت : ایران در یک سال گذشته 100 تا 150 هزار بشکه افزایش تولید داشته که 100 هزار بشکه آن از فاز 2 دارخوین بوده است .

وی اضافه کرد : فاز 3 این میدان نیز برای افزایش تولید 100 هزار بشکه وارد مدار می شود .

وی تاکید کرد : درحال حاضر توان تولید نفت کشور 4 میلیون و 200 هزار بشکه است که این رقم تا سال 2014 به 5 میلیون و 100 هزار بشکه می رسد .

وی ادامه داد : بدین ترتیب ایران تا 70 سال آینده نفت خواهد داشت و در شرایط فعلی نیز پس از عربستان از بیشترین میزان نفت درجا برخوردار است .

نوذری ، میزان نفت درجای ایران را 630 میلیارد بشکه نفت دانست و افزود : 5/137 میلیارد بشکه از این رقم قابل برداشت است .

وی تشریح کرد : چنانچه ایران 2/1 درصد به ضریب بازیافت مخازن خود بیافزاید می تواند 5 میلیارد بشکه به نفت قابل برداشت خود بیافزاید .