آمادگی کامل پلیس برای برگزاری کنگره ۳ هزار شهید در قزوین

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنگره ۳هزار شهید که به مدت ۴ روز در مکان نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار خواهد شد پلیس قزوین تدابیر ویژه امنیتی – انتظامی و ترافیکی برای این رویداد تاریخی و فرهنگی استان اتخاذ کرده است.

رئیس کمیته امنیت وحفاظت کنگره ۳ هزار شهید استان قزوین بیان داشت:کنگره ۳ هزار شهید استان فرصتی است که بتوانیم از امنیتی که حاصل خون شهدا است با پوشش امنیتی – انتظامی و ترافیکی در برگزاری هر چه مطلوب این مراسم در برابر ایثار و شهادت آنها ادای دین کنیم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه این کنگره با حضور خانواده ۳ هزار شهید استان، مسئولین لشکری و کشوری و آحاد امت حزب الله برگزار خواهد شد و از حساسیت بالایی برخوردار است افزود: در برگزاری کنگره در راستای تامین امنیت مراسم گشت های پیاده و خودرویی ما فعال و پلیس راهور استان نیز، ضمن اعمال محدودیت های ترافیکی در مبادی منتهی به مکان مراسم بر تردد و ترافیک خودرو ها نظارت کامل خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی از تقاطع صدا وسیما، میدان حج و اسماعیل آباد به سمت نمایشگاه بین المللی، اجرا خواهد داشت تصریح کرد: محدودیت های ترافیکی از ساعت ۷ تا ۱۳ در ۴ روز از برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

رئیس کمیته امنیت وحفاظت کنگره ۳ هزار شهید استان اضافه کرد: تردد به اسماعیل آباد از سمت میدان شورا به سمت آزاد راه و از اسماعیل آباد به قزوین از آزاد راه و از دیگر مسیر های منتهی به قزوین در زمان محدودیت های ترافیکی امکان پذیر خواهد بود.

سردار محمودی از شهروندان خواست : همکاری لازم را با پلیس در تامین نظم و امنیت کنگره ۳ هزار شهید قزوین داشته باشند.

کنگره ۳ هزار شهید استان قزوین روز یکشنبه ۲۰ آبان آغاز می شود.