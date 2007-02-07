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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۵۹

سخنگوی وزارت خارجه اقدام رژیم صهیونیستی در تخریب مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه اقدام رژیم صهیونیستی در تخریب مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در تخریب درهای ورودی مسجد الاقصی، گفت: تخریب در ورودی مسجد الاقصی جزئی از نقشه های شوم برای تخریب همه جانبه آثار تاریخی و دینی مسلمانان بوده که به شدت محکوم می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی،

وی این گونه اقدامات غیر مشروع و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی راهتک حرمت به مقدسات دینی قبله اول مسلمین دانست و از تمامی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان علمی - فرهنگی ملل متحد "یونسکو" خواست تا در جهت حمایت از قدس و صیانت از اماکن تاریخی و مذهبی آن و جلوگیری از اقدامات نژاد پرستانه و ضد فرهنگی رژیم صهیونیستی، واکنش های شایسته و تدابیر عاجل اتخاذ نمایند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به خطرات توطئه های جاری رژیم صهیونیستی در اختلاف افکنی بین فلسطینیان گفت: ما به تمامی گروههای سیاسی و طیف های مختلف فلسطین توصیه می کنیم با هوشیاری و حفظ وحدت و یکپارچگی و پایداری در مقابل توطئه های خطرناک جاری رژیم صهیونیستی و با درایت و تمرکز بر آرمانهای بزرگ مردم فلسطین، زمینه های تحقق اهداف متعالی مردم فلسطین را فراهم آورند.

کد مطلب 445203

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