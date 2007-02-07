سخنگوی وزارت خارجه اقدام رژیم صهیونیستی در تخریب مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی،

وی این گونه اقدامات غیر مشروع و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی راهتک حرمت به مقدسات دینی قبله اول مسلمین دانست و از تمامی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان علمی - فرهنگی ملل متحد "یونسکو" خواست تا در جهت حمایت از قدس و صیانت از اماکن تاریخی و مذهبی آن و جلوگیری از اقدامات نژاد پرستانه و ضد فرهنگی رژیم صهیونیستی، واکنش های شایسته و تدابیر عاجل اتخاذ نمایند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به خطرات توطئه های جاری رژیم صهیونیستی در اختلاف افکنی بین فلسطینیان گفت: ما به تمامی گروههای سیاسی و طیف های مختلف فلسطین توصیه می کنیم با هوشیاری و حفظ وحدت و یکپارچگی و پایداری در مقابل توطئه های خطرناک جاری رژیم صهیونیستی و با درایت و تمرکز بر آرمانهای بزرگ مردم فلسطین، زمینه های تحقق اهداف متعالی مردم فلسطین را فراهم آورند.