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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

معاون راه آهن خبر داد:

پیشرفت ۷۰ درصدی تحقق برنامه ترانزیت و حمل بار راه‌آهن

پیشرفت ۷۰ درصدی تحقق برنامه ترانزیت و حمل بار راه‌آهن

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه‌آهن، از پیشرفت ۷۰ درصدی برنامه شرکت راه‌آهن در ترانزیت و حمل‌ونقل کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بابک احمدی با اشاره به ثبت رکورد ترانزیت ۱ میلیون و ۵۸۴ هزار تن و بیش از ۱ میلیون تن بار صادراتی و وارداتی ریلی در سال ۹۶ اظهار داشت: نسبت به برنامه سال جاری شرکت راه‌آهن، در بخش جابجایی بار، حدود ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده و امیدواریم تا پایان سال جاری، سهم ترانزیت ریلی به ۲.۵ الی ۳ میلیون تن افزایش یابد.

وی افزود: در صورت ثبت رکورد ترانزیت ۳ میلیون تنی بار در حمل‌ و نقل ریلی، سهم ریل نسبت به کل حجم ترانزیت حاصل از فعالیت شقوق مختلف در سال ۹۷، به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه‌آهن، از تشکیل اداره کل امور لجستیک در زیرمجموعه معاونت بهره‌برداری و سیر و حرکت خبر داد و گفت: وظیفه اصلی این اداره کل اجرای دستورالعمل مراکز لجستیک با رویکرد حمل‌ونقل ترکیبی بار در کنار کیفی‌سازی حمل‌ و نقل جاده‌ای ریل، بتواند بیشترین استفاده از ظرفیت‌های موجود را داشته باشد.

احمدی گفت: اداره کل امور لجستیک شرکت راه‌آهن با اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی شکل‌گرفته و به‌ طور رسمی کار خود را آغاز کرده است.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه‌آهن، خاطرنشان کرد: در پی همکاری‌های شرکت راه‌آهن و سازمان بنادر و دریانوردی در قالب کارگروه «ریل-بندر»، ظرفیت‌های تخلیه، بارگیری و اتصال ریل و توسعه ریل در بنادر طی جلسات مستمر مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین هماهنگی‌های لازم بین اداره کل امور لجستیکی شرکت راه‌آهن و اداره کل امور لجستیک و حمل‌ و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی به‌طور مستقیم در این کارگروه شکل می‌گیرد.

کد مطلب 4452036

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