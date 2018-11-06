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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

کاراته قهرمانی جهان - مادرید؛

شکست کاتاروی تیم بانوان/ صادقی از دور مسابقات کنار رفت

شکست کاتاروی تیم بانوان/ صادقی از دور مسابقات کنار رفت

نماینده کاراته ایران در کاتای انفرادی بانوان پس از کسب دو پیروزی متوالی، به رقیب ژاپنی باخت و با شکست برابر نماینده فرانسه در گروه شانس مجدد از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در مادرید جریان دارد، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان که ۷۴ کاتارو حضور دارند، دور نخست «ریم داغی» از تونس را ۵ بر صفر شکست داد و سپس برابر «روت ون» از اسکاتلند صاحب پیروزی ۴ بر یک شد.

صادقی در مبارزه سوم به دیدار «کیو شیموزو» دارنده مدال طلای جهان و آسیا از ژاپن رفت و ۵ بر صفر باخت. با صعود رقیب ژاپنی به دیدار نهایی، صادقی این شانس را پیدا کرد که در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برتر تلاش کند که همان بازی نخست در این مرحله به «فراچی» از فرانسه ۳ بر ۲ باخت و حذف شد.

در رقابتهای امروز و در کاتای انفرادی مردان ابوالفضل شهرجردی بعد از پیروزی برابر «یوکی یوجیهارا» از سوئیس، «آلساندور آمادو» از بلژیک و «کای ترونگ» از سوئد، به نماینده آلمان باخت و با شکست ریف آلمانی به کاتاروی ژاپن شهرجردی حذف شد.

در ادامه این مسابقات پگاه زنگنه در وزن ۶۸- کیلوگرم، حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم، سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم و ذبیح الله پورشیب سرگروه تیم ملی ایران به مصاف رقبای خود می روند.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۱۱۷ کاراته کا از ۱۴۰ کشور به میزبانی اسپانیا در سالن «ویزینک» شهر مادرید آغاز شده وتا عصر یکشنبه ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 4452095

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