صدام : از گذشته خود پشيمان نيستم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه, موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق امروز درنشست خبري دربغداد گفت: در ملاقات چهار تن از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق با صدام، وي از جنايات و كشتارهاي ييشين خود احساس پشيماني نمي كرد. به گفته الربيعي، صدام در پاسخ به سئوالي درباره اينكه نظرش راجع به سپردن او به دست مردم چيست با تمسخر گفت كدام مردم را مي گوئيد آيا منظورتان همين مردم شورشي عراق است!

موفق الربيعي اضافه كرد: هنگامي كه از صدام پرسيديم كه چرا آيت الله صدر اول و دوم وشهداي خاندان حكيم را به شهادت رساندي با تمسخر گفت كه صدر را مي گوييد و يا ذيل را !

صدام همچنين درپاسخ به سئوالي درباره گورهاي دسته جمعي ضمن توجيه آن گفت: برويد دليل آن را ازخانواده هاي مقتولان بپرسيد، اين افراد خيانت كار ، فراري و مزدوران ايران بودند.

صدام با توجيه حمله به كويت و ايران گفت : حمله نظامي به اين دو كشور در راستاي دفاع از اهداف ملت عراق شكل گرفت .

الربيعي درخصوص مكان اختفاي صدام آن را جايي تنگ و تاريك توصيف و گفت صدام با حشرات موذي و موشها زندگي مي كرده است.

احمد چلبي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق نيز در تائيد سخنان الربيعي گفت : هيچ گونه روحيه اي براي عذرخواهي از ملت عراق را در صدام نديديم.

