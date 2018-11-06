  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

دبیر کل ناتو:

غیرقابل پیش بینی بودن سیاست جهانی تهدید بزرگی است

غیرقابل پیش بینی بودن سیاست جهانی تهدید بزرگی است

دبیر کل ناتو در گفتگویی بزرگترین تهدید در شرایط امروزه جامعه بین الملل را غیرقابل پیش بینی بودن سیاست قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در گفتگو با روزنامه اوزنا بروکر با اشاره به گذشت یکصدمین سال از پایان جنگ جهانی اول اظهار داشت: برغم گذشت یکصد سال از آتش بس جنگ جهانی اول هنوز صلح مطلق در جهان محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های حاکم در جهان به عنوان تهدیدی برای جامعه بین الملل تلقی می شود، افزود: در شرایط کنونی نمی توان از یک نوع تهدید به صراحت سخن گفت، چرا که امروزه بر خلاف دوران جنگ سرد شاهد بروز رویدادهای متعدد و پیچیده تری هستیم.

دبیر کل ناتو در ادامه خاطر نشان کرد: باید از ایده هایی که صلح را برای جهان به ارمغان می آورد، استقبال کنیم. راهکارهایی را برای حل بحران های بین المللی از جمله اوضاع سوریه باید در پیش گرفت تا بتوان شاهد تسریع در تحقق ثبات در این مناطق بود.

کد مطلب 4452122
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها