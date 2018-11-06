غیرقابل پیش بینی بودن سیاست جهانی تهدید بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در گفتگو با روزنامه اوزنا بروکر با اشاره به گذشت یکصدمین سال از پایان جنگ جهانی اول اظهار داشت: برغم گذشت یکصد سال از آتش بس جنگ جهانی اول هنوز صلح مطلق در جهان محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های حاکم در جهان به عنوان تهدیدی برای جامعه بین الملل تلقی می شود، افزود: در شرایط کنونی نمی توان از یک نوع تهدید به صراحت سخن گفت، چرا که امروزه بر خلاف دوران جنگ سرد شاهد بروز رویدادهای متعدد و پیچیده تری هستیم.

دبیر کل ناتو در ادامه خاطر نشان کرد: باید از ایده هایی که صلح را برای جهان به ارمغان می آورد، استقبال کنیم. راهکارهایی را برای حل بحران های بین المللی از جمله اوضاع سوریه باید در پیش گرفت تا بتوان شاهد تسریع در تحقق ثبات در این مناطق بود.