کاهش تدریجی تعهدات فارغ التحصیلان پزشکی با سهمیه بومی مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدمرتضی خاتمی در جلسه کمیسیون عالی تعهدات که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، گفت: این جلسه در قالب کمیسیون عالی سیاستگذاری مقررات تعهدات در چهارچوب قوانین موضوعه و با هدف اتقان و استحکام بیشتر در مورد عمل به تعهدات و ایجاد انسجام و وحدت رویه در سطح دانشگاه ها برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه به صورت برنامه ریزی شده و با توجه به بستر قانونی مبنی بر اختصاص ظرفیت ٣٠ درصدی پذیرش دستیار برای پوشش مناطق محروم کشور عمل کنیم، خواهیم توانست به تدریج از میزان تعهدات عمومی فارغ التحصیلان کاسته و در مناطق محروم بر ظرفیت متعهدین به خدمت مناطق محروم تکیه کنیم.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه مباحثی پیرامون نحوه اخذ تعهدات و انواع تضامین مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی گفت: از جمله این تصمیمات این بود که باید بر جذب نیروهای تخصصی مناطق محروم نگاه ویژه ای داشته باشیم تا از حیث تامین نیروها بی نیاز شوند. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت در این زمینه، این وزارتخانه در این مسیر حرکت می کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظر مثبت وزیر بهداشت مبنی بر کاهش تدریجی دوره طرح، بومی گزینی و استفاده از ظرفیت بومی مناطق محروم در آموزش پزشکی، خاطرنشان کرد: با توجه به بستر قانونی مبنی بر اختصاص ظرفیت ٣٠ درصدی پذیرش دستیار به مناطق محروم کشور، چنانچه به صورت برنامه ریزی شده عمل کنیم، خواهیم توانست به تدریج از میزان تعهدات عمومی فارغ التحصیلان بکاهیم و در سال های آتی به تدریج، مناطق محروم بر ظرفیت متعهدین به خدمت خود، تکیه کنند.

وی گفت: در این راستا، تاکید شد اخذ تعهدات در دانشگاه های مناطق محروم ذیربط انجام شده و در ابتدای دوره دستیاری، نوع و میزان تعهدات و تضامین به صورت شفاف تبیین و تعیین تکلیف شود.