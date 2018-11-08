احداث ۲۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیبالله طاهرخانی در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مشکلات شهر جدید هشتگرد با تأکید بر اینکه سیاست ایجاد شهرهای جدید برای رفع مشکلات کلانشهرها در اسکان جمعیت رو به رشد کشور در اواخر دهه ۶۰ اتخاذ و به کار گرفته شد گفت: هدف اولیه از ایجاد شهرهای جدید مکانیابی مناسب و ایجاد شرایط و امکانات قابل قبول برای جمعیت سرریز کلانشهرها بود تا از بروز و توسعه حاشیهنشینی جلوگیری شود، در این راستا ۱۷ شهر جدید در آن زمان مکانیابی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این سیاست از ابتدا دارای مشکلات قابل توجهی بود گفت: هزینه تأمین زیرساختها در شهرهای جدید بسیار بالا و سنگین است، این درحالی است که تمامی هزینههای مذکور از ابتدا بر عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده شده است که به همین دلیل فرآیند اجرا و تکمیل این شهرها را با کندی روبهرو کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی عدم چارهاندیشی در حوزه حمل و نقل این شهرها را یکی دیگر از مشکلات مجموعه سیاست ایجاد شهرهای جدید دانست و گفت: این موضوع با مرور زمان باعث شد تا از اقبال مردم برای سکونت در این مناطق کاسته شده و از جذابیت شهرها کم شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در این خصوص افزود: به طور مثال شهر جدید هشتگرد در ابتدا یکی از بهترین شهرهای جدید کشور از لحاظ آب و هوایی و استقبال مردمی بود اما با گذشت زمان به دلیل مشکلات فراوان در تأمین آب پایدار شهروندان و معضلات مربوط به بخش فاضلاب از شدت آن کاسته شد، این در حالی بود که با وجود مشکلات فراوان در شهرهای مذکور به ناگهان پروژه های مسکن مهر نیز به سمت این مناطق هجوم آورده و مشکلات و مسائل را بیش از پیش کرد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید براینکه مجموعه شهرهای جدید ظرفیت ویژهای در جهت پیشرفت کلانشهرها و کاهش مشکلات آنها از قبیل آلودگی، ترافیک و کیفیت پایین زندگی دارد گفت: اگر کمبودهای فعلی شهرهای جدید در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی رفع شود قطعا میتوانند پاسخ مناسبی برای حل مشکل مسکن در سطح کشور داشته باشند.
وی با اشاره به رویکرد جدید شرکت عمران شهرهای جدید در احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی با کیفیت در سطح کشور اعلام کرد: این رویکرد بر مدل مشارکت بخش خصوصی استوار بوده و آورده ما تنها زمین و پروانه ساخت آن است.
طاهرخانی ادامه داد: خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا دستور تشکیل کارگروهی ویژه در حوزه مسکن را صادر کردهاند که طبق این حکم شهرهای جدید مسئولیت عرضه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق را تا سال ۱۴۰۰ برعهده دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه اگر در حوزه مسکن سیاست درستی اعمال نشود قطعا با گسترش حاشیهنشینی مواجه خواهیم شد گفت: بدون شک شهرهای جدید این توان را دارند تا بخشی از عرضه مسکن در کشور را بر عهده بگیرند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص مشکلات سایت مسکن مهر شهرهای جدید نیز بیان کرد: تأمین قیر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از مهمترین مشکلات این حوزه به شمار میرود، متأسفانه بسیاری از قراردادهای آمادهسازی ما به دلیل کمبود قیر دچار مشکل و متوقف شدهاند، از سویی دیگر مردم نیز تحمل افزایش هزینهها را ندارند به همین دلیل انتظار میرود که دولت و نظام باید در رفع این مشکلات به موضوع ورود پیدا کنند.
این مقام مسئول افزود: در این راستا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم تا در قانون بودجه سال ۹۸ این موارد را لحاظ کرده و امکان استفاده از منابع داخلی را تا رفع کامل مشکلات به ما بدهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که مجموعه شهرهای جدید سیاست استفاده از بخش خصوصی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است گفت: در حال حاضر عمدتا مراحل احداث ساختمانها تمام شده و تأمین خدمات باقی مانده است که تحت سیاست ایجاد مراکز محله در سطح شهرهای جدید در حال اجرا قرار دارد، مراکزی که تأمین خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی را به طور همزمان بر عهده دارند.
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