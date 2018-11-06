مانور معدوم سازی مرغداری درگیر با آنفلوانزای پرندگان در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلوکانه بعد از ظهر سه شنبه در مانور معدوم سازی واحد مرغداری به دلیل وقوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که با حضور دستگاه های اجرایی شهرستان رباط کریم به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در اداره دامپزشکی این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: انجام و اجرای این مانور تخصصی باعث ایجاد آمادگی بالای نیروها در مواجهه با وقوع و یا شیوع این بیماری می شود.

سلوکانه افزود: در این مانور نمایندگان فرمانداری بخشداری شهرداری شبکه بهداشت و درمان محیط زیست نیروی انتظامی نظام مهندسی و مدیر جهادکشاورزی شهرستان و کارشناسان ادارات دامپزشکی و جهاد کشاورزی حضور داشتند.

وی با بیان این که در این مانور ضمن قرنطینه مرغداری تمامی مراحل اخذ نمونه صورتجلسه و ضبط تخم مرغ تولیدی دان موجود و شمارش تلفات و حفر گودال معدوم سازی و آهک پاشی ضدعفونی و شعله افکنی و پلمپ سالن ها و انبارها به نمایش گذاشته شده است گفت: اجرای هر چه بیشتر و دقیق تر این گونه مانورها و آموزش صحیح در این خصوص به مسئولین سبب می شود در مواقع بحران با آرامش و گام های درست بهترین اقدام را انجام دهیم.