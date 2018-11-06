ورامین یک مترمربع هم انبار دپوی کالا برای زمان بحران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تاجیک نوری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران ورامین که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: شهرستان ورامین با داشتن بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت از داشتن حتی یک متر مربع انبار به منظور دپوی کالای مورد نیاز در زمان بحران محروم است.

تاجیک نوری افزود : محرومیت شهرستان ورامین در این زمینه می تواند در هنگام بروز حوادث پیش بینی نشده برای جمعیت ۳۰۰ هزار نفری مشکلات زیادی را به وجود آورد.

وی اظهار داشت : تنها انبار هلال احمر در مجتمع روستای قلعه سین به دلیل پیدا شدن معارض پلمب است و از آن نمی توان برای دپوی کالا استفاده کرد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران بیان داشت: به دلیل عدم وجود انبار در شهرستان ورامین هلال احمر به اجبار همه انبارهای شهرستان پاکدشت را به صورت صد در صدی تقویت کرده تا در زمان بروز بحران این شهرستان بتواند به مناطق اطراف خدمات ارائه کند.

تاجیک نوری اظهار داشت : بر اساس دستور استاندار تهران، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند تا ۱۰ درصد و هلال احمر ۲ درصد از ۱۶ قلم کالای امدادی مورد نیاز در مواقع بحرانی را تأمین کند که به دلیل نبودن انبار در ورامین، حتی ۲ درصد هلال احمر نیز تأمین نشده است.

وی از نبودن محل فرود بالگرد در شهرستان ورامین به عنوان دیگر مشکل شهرستان ورامین یاد کرد و از مسئولان این شهرستان خواست تا نقشه GPS مربوط به نقاط فرود بالگردهای امدادی را تهیه و در اختیار استان قرار دهند.