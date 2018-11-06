«به رنگ واقعی» رضا فرهمند به جشنواره «سینماحقیقت» نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، رضا فرهمند که متقاضی حضور در دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» بود به دلیل طولانی شدن فرآیند تولید و پس تولید فیلم «به رنگ واقعی» جدیدترین اثر مستندش، از حضور در دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» انصراف داد.

وی در یادداشتی خطاب به روابط عمومی این جشنواره نوشت: «جشنواره سینما حقیقت مهم ترین جشنواره تخصصی فیلم های مستند است که نقش بی بدیلی در رشد و تعالی مستند در ایران دارد.

علیرغم علاقمندی فراوانم برای حضور مجدد در این جشنواره، بسیار متاسف هستم که طولانی شدن فرآیند تولید و پس تولید فیلمم، مجال و افتخار حضور در جشنواره را از من گرفته است. ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای این جشنواره بزرگ و همچنین همکاران فیلمسازم انصراف حضور خود را اعلام می کنم.

با احترام

رضا فرهمند»