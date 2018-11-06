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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

همزمان با ایام شهادت امام رضا(ع) صورت می پذیرد؛

پخش برنامه‌های حرم مطهر رضوی از ۱۴ شبکه خارجی

پخش برنامه‌های حرم مطهر رضوی از ۱۴ شبکه خارجی

مشهد- ۱۴ شبکه خارجی و برون مرزی دهه آخر صفر برنامه‌های حرم مطهر رضوی را پوشش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، ۱۴ شبکه خارجی و برون مرزی برنامه‌های حرم مطهر رضوی و خدمات آستان قدس رضوی در این ایام را پوشش می‌دهند.

شبکه‌های «الاحوازنا»، «ثقلین»، «امیر»، «النعیم»، «بینات»، «ثامن» و «کربلا» از اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای اسلامی و شبکه‌های برون مرزی «العالم»، «الکوثر»، «سحر» اردو زبان، کردی، بالکان و آذری در دهه آخر صفر برنامه‌های مرتبط با این ایام را از حرم مطهر رضوی پخش می‌کنند.

بیش از ۶۰ نفر شامل عوامل فنی، کارگردان، تهیه کننده، تصویربردار، مجری، نورپرداز و... در این ایام پوشش برنامه‌های شبکه‌های خارجی و برون مرزی را از حرم مطهر رضوی برعهده دارند.

کد مطلب 4452226

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