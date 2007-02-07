دولت از نقدها و پیشنهادات استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان در دومین همایش فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب استان گفت: دولت و به تبع آن استانها از نقدها و ژیشنهادات استقبال می کند.

وی از فعالان سیاسی و مطبوعات استان خواست در نقد حتی رعایت استاندار را هم نکنند و آنچه را که به نفع مردم می دانند دور از گرایشات سیاسی بنویسند. بختیاری ادامه داد: اکنون پس از گذشت 28 سال از انقلاب شایسته است همه احزاب و گروههای سیاسی به بازخوانی عملکرد خود بپردازند.

بختیاری تاکید کرد: وقت آن است که طلایه دار انقلاب و آنانی که در دامن انقلاب اسلامی بزرگ شده اند به این پرسش پاسخ دهند که در شرایط کنونی چه نقشی را ایفا می کنند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان اصفهان در زمینه نیروی انسانی ادامه داد: استانداری اصفهان از ظرفیتها و استعدادهای بالایی در زمینه نیروی انسانی برخوردار است و در هر شرایطی آماده است از دیدگاهها، طرحها و توانمندی های موجود احزاب و فعالان سیاسی را در عرصه خدمت گذاری کمک بگیرد.

بختیاری افزود : با رعایت تقوا و پرهیز از بد اخلاقی و با محوریت ولایت فقیه همه احزاب و گروهها می توانند در خدمتگزاری به مردم در کنار هم باشند.

به گزارش مهر در پایان این همایش هم اندیشی احزاب، گروهها و فعالان سیاسی استان با صدور قطعنامه ای خواستار حضور هر چه با شکوه تر مردم در راهپیمایی 22بهمن و تقویت احزاب از سوی دولت و تشکل خانه احزاب در اصفهان و دفاع از دستاوردهای علمی کشور بویژه در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای شدند.