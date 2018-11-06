سبک ارتباطی و نوع تعامل پیامبر با مردم الگوی حکومت دینی است

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم (ص) اضافه کرد: شیوه های رفتار و تعامل پیامبر اعظم (ص) به‌عنوان برجسته ترین فرستاده الهی با گروه های مختلف مردم، از جمله نیازهای روزگار به شمار می رود.

به گفته وی شناخت این شیوه ها می تواند راه های نفوذ در دل های مخاطبان تبلیغ و ترویج دینی را در عصر حاضر به ما ارائه دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان شیوه ارتباطی و نوع تبلیغ پیامبر را الگوی ارتباطات انسانی عنوان کرد و افزود: از میان پیامبران و الگوهای متصل به منبع وحی، وجود مقدس پیامبر که به استناد آیات و روایات، کامل ترین انسان هاست، برای الگو گرفتن در ارتباطات انسانی باید مورد توجه خاص قرار گیرد چنانکه خداوند هم، آخرین فرستاده و رسول خود را به‌عنوان اسوه حسنه معرفی کرده است.

وی احترام و مدارا با مردم را از ویژگی های سیره پیامبر(ص) برشمرد و تصریح کرد: این ویژگی در عصر کنونی بسیار مهم است، ایشان علاوه بر شخصیت دادن به افراد، آنان را محترم می داشتند و با آنها با نیکی و محبت رفتار می کردند. به گونه ای که با گفتار و کردارشان، بهترین آداب زندگی را به آنان می آموختند و درشت خویی آنان را، با صبر و حوصله تمام تحمل کرده و در عین حال، تلاش می کردند تا آنان مسائل دین را بیاموزند.

ستوده بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) تاکید کرد و یادآور شد: حضرت رسول اکرم (ص)، برترین الگوی رفتاری برای بشریت است که قرآن مجید آن حضرت را به‌عنوان «اسوه حسنه» یاد می‌کند و اکنون وظیفه ماست که رفتار پیامبر (ص) را که بهترین الگو است، الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهیم.