وقف عاملی برای رونق چرخه اقتصادی/ ضرورت افزایش وقف های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نشست خبری گرامیداشت هفته وقف با عنوان «وقف، رسانه، ترویج موقوفات مشارکتی» در شهرستان قروه برگزار شد.

در این نشست رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قروه با تأکید بر حرکت به سوی وقف های جدید، اظهار داشت: در هفت ماهه ابتدای سال جاری ۳۸ فقره احکام صادره، ۱۰ فقره اجرام حکم و یک فقره هم مربوط به دعاوی شاخص ملی صورت گرفته است.

به گفته حجت الاسلام مهدی مرادی در این مدت ۲۱ فقره سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه به مساحت ۵۱۷ هزار و ۳۹ مترمربع اخذ و ۹ فقره هم تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ جدید به مساحت ۲ هزار و ۳۵۶ مترمربع انجام شده است.

وی در ادامه از برگزاری طرح های مختلف مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی با اعتبار ۲ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال، خبر داد و افزود: این طرح های شامل آرامش بهاری، نشاط معنوی، ضیافت الهی، ولایت علوی، بصیرت عاشورایی، مهر تحصیلی، دست های مهربانی و ... هستند.

مرادی همچنین از اجرای برنامه های عمرانی موقوفات و بقاع با اعتبار ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال گفت و تصریح کرد: در این بخش اقدام به بازسازی و تعمیر و احداث ۷ مسجد از محل عواید موقوفات در کنار بازسازی، مرمت، مقاوم سازی و تعمیر ۱۰ بقعه و ... شده است.

اجرای برنامه های قرآنی با اعتبار ۱۶۷ میلیون ریال از دیگر مواردی بود که رئیس اوقاف و امور خیریه قروه به آن اشاره کرد. به گفته مرادی این برنامه ها شامل برگزاری چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، محفل انس با قرآن و ... بودند.

وی سند ویژه سال ۹۷ را مربوط به سند تک برگی بقعه امامزاده سید جلال الدین (ع) به مساحت ۱۵ هکتار دانست و با اشاره به ترویج فرهنگ وقف، بیان کرد: واقفین علاوه بر اینکه وقف می کنند می توانند خود متولی آن شوند و در واقع اوقاف زمانی متولی می شود که آن موقوفه تولیتی نداشته و یا درست مدیریت نشود.

همچنین در صورتی که اختیاری از طرف واقف داده شود اوقاف تولیت موقوفه را بر عهده می گیرد و مطابق اظهارات این مقام مسئول، تولیت و سرپرستی موقوفه می تواند توسط هر شخصی انجام شود به شرطی که در راستای نیت موقوفه عمل گردد.

حجت الاسلام مرادی در ادامه به تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی اشاره کرد و گفت: این مهم نه تنها باعث رونق چرخه اقتصادی می شود بلکه در رشد سیاسی و توسعه کشور هم نقش دارد و حقیقت مورد نظر این است که می توان سرمایه های عظیم اوقاف را همانند دیگر سرمایه ها در فرآیند فعالیت های تولیدی و خدماتی قرار داد.

وی در پایان وقف را به خدمت گرفتن امکانات مادی به نفع ارزش های معنوی دانست و به مجموعه برنامه های دهه وقف پرداخت. برنامه هایی از قبیل وقف؛ توسعه علم و فناوری و حمایت از نخبگان، وقف؛ عدالت اجتماعی، اجرای امینانه نیات واقفین، وقف؛ محیط زیست، بهداشت و سلامت، وقف؛ اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و ...