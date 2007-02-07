برای جلوگیری از بحرانهای خصوصی سازی باید قوانین اجرایی را در سه محور طراحی کنیم/ سال آینده جام حذفی را اتحادیه فوتبال برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته خصوصی باشگاه های فوتبال کشور و رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در پنجاه و هفتمین جلسه شورای مرکزی این اتحادیه ضمن بیان مطلب فوق افزود: اتحادیه فوتبال قصد دارد به علت آنکه طبق ماده 44 ، باشگاه ها باید به صورت خصوصی اداره شوند به همین دلیل می خواهیم برای جلوگیری از بحرانهای احتمالی قوانین اجرایی را در سه محور طراحی کنیم.

وی با اشاره به امکان الگو برداری از اقداماتی که در کشور ترکیه انجام شد، ادامه داد: درمرحله اول می توان ازیک درصد بودجه بخشهای دولتی که طبق ماده 117 در زمینه های ورزشی مصرف می شود، استفاده کنیم و آن را در اختیار باشگاه ها قرار دهیم.

تاج همچنین تاکید کرد: اگر بودجه 5 سال یک باشگاه محاسبه شود و آن را بر مبنای سرمایه گذاری اولیه دریافت کند، همچنین درکنار آن از وامهای بلند مدت و بدون بهره دولت استفاده کند، آن باشگاه می تواند روی پای خود ایستاده و براساس آن بودجه فعالیتهای اقتصادی را برای بقا انجام دهد.

وی اضافه کرد: درصورت دریافت این بودجه ها باشگاه می تواند در مراحل بعدی از حق کپی رایت، پخش تلویزیونی و غیره برای درآمدزایی و ادامه فعالیت استفاده کند.

رئیس کمیته خصوصی باشگاه های فوتبال کشور تصریح کرد: مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و کیومرث هاشمی اعتقاد جدی به این امر دارند. براین اساس قراراست کمیته ای از اعضای اتحادیه به همراه گروه سه نفره که سازمان معرفی می کند در خصوص این موضوع بحث و بررسی های لازم را برای رسیدن به برنامه ای اجرایی انجام دهند.

تاج درمورد برگزاری مسابقات لیگ و جام حذفی توسط اتحادیه اظهار داشت: براساس جایگاه قانونی اتحادیه باید مسابقات لیگ و جام حذفی را برگزارکند. فدراسیون فوتبال هم باید با توجه به منافع و غرور ملی اکثریت نیرو و برنامه های خود را برای ایجاد تیمهای ملی قوی صرف کند که امیدوارم هرچه زودتر برگزاری مسابقات به اتحادیه سپرده شود.

رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در پایان تاکید کرد: قراراست از سال آینده برگزاری مسابقات جام حذفی به اتحادیه فوتبال سپرده شود و اگر این اتحادیه قابلیتهای لازم را داشته باشد، در دوره های بعدی برگزاری رقابتهای لیگ را هم به این اتحادیه می سپاریم.