رئیس کمیته ملی المپیک بازنشسته نیست/ صالحی امیری ماندنی است

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام منع بکارگیری مدیران بازنشسته در دستگاه های دولتی، برخی مدیران و روسای فدراسیون های ورزشی هم باید مسئولیت خود را به فرد دیگری بسپارند. البته طی هفته های گذشته برخی روسای فدراسیون های ورزشی از مسئولیت خود کنار رفتند.

با این حال در روزهای گذشته این طور عنوان شد که سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم جزو افراد بازنشسته است و باید مسئولیتش را ترک کند.

محمود عبداللهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک درباره این موضوع گفت: صالحی امیری کارمند نهاد ریاست جمهوری است و هنوز چند سال دیگر تا بازنشستگی او باقی مانده است.

وی ادامه داد: روزی هم که او برای حضور در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک ثبت نام کرد، نهادهای نظارتی ذیربط که بر انتخابات کمیته ملی المپیک نظارت داشتند استعلام‌ها و تاییدیه‌های لازم را از نهاد ریاست جمهوری اخذ کردند تا ایشان مجاز به ثبت نام شود.

عبداللهی ادامه داد: طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، در این کمیته فقط دبیرکلی شغل محسوب می‌شود و سایر سمت‌ها در آن، شغل محسوب نمی‌شوند.