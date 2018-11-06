داشتن فرهنگ دینی دلیل موفقیت ملت ایران در برابر دشمنان است

حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه بازدید از طبخ ۸۴ تن آش نذری شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر تاکید کرد: سعادت دارم در یک برنامه مذهبی کم نمونه جهان شرکت کنم که پس از حماسه بزرگ اربعین روی داده است.

وی ادامه داد: فرهنگ دینی فرهنگ ریشه دار است در دنیایی که دشمنان همیشه از پول صحبت می کنند به خصوص طی ۲ روز گذشته که ترامپ به عنوان پول دوست ترین مقام امروز دنیا تحریم هایی را بر علیه ما شروع کرد، ملت ایران به شور و شوق در این مراسم شرکت می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینگونه فعالیت ها نشان می دهد فرهنگ دینی در جامعه ایران ریشه دار است و همین فرهنگ باعث پیروزی و اتحاد مردم ایران در برابر دشمنان شده است.

وی ادامه داد: خیلی تلاش می کنند که چنین انسجامی بین مردمشان ایجاد کنند اما ممکن نیست زیرا فرهنگ دینی مردم ایران باعث این مهم است.