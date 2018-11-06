  1. استانها
  2. فارس
۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۲۳:۲۸

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

داشتن فرهنگ دینی دلیل موفقیت ملت ایران در برابر دشمنان است

داشتن فرهنگ دینی دلیل موفقیت ملت ایران در برابر دشمنان است

شیراز _ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: داشتن فرهنگ دینی دلیل موفقیت و پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان است.

حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه بازدید از طبخ ۸۴ تن آش نذری شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر تاکید کرد: سعادت دارم در یک برنامه مذهبی کم نمونه جهان شرکت کنم که پس از حماسه بزرگ اربعین روی داده است.

وی ادامه داد: فرهنگ دینی فرهنگ ریشه دار است در دنیایی که دشمنان همیشه از پول صحبت می کنند به خصوص طی ۲ روز گذشته که ترامپ به عنوان پول دوست ترین مقام امروز دنیا تحریم هایی را بر علیه ما شروع کرد، ملت ایران به شور و شوق در این مراسم شرکت می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینگونه فعالیت ها نشان می دهد فرهنگ دینی در جامعه ایران ریشه دار است و همین فرهنگ باعث پیروزی و اتحاد مردم ایران در برابر دشمنان شده است.

وی ادامه داد: خیلی تلاش می کنند که چنین انسجامی بین مردمشان ایجاد کنند اما ممکن نیست زیرا فرهنگ دینی مردم ایران باعث این مهم است.

کد مطلب 4452345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها