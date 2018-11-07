اسکان ۲۰ هزار زائر پیاده امام رضا (ع) در بقاع متبرکه نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام صادق خلیلی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وقف های قبل حدود ۹۳ درصد اش متعلق به ساحت مقدس اباعبدالله حسین بوده است اما امروز به غیر از وقف برای امام حسین (ع) در حوزه های دیگر هم وقف می شود.

وی افزود: سازمان اوقاف با اطلاع رسانی باعث افزایش موقوفات در شهرستان شده است و از دهه وقف سال گذشته تا دهه وقف امروز تاکنون ۲۰ وقف انجام شده است.

وی بیان کرد: تاکنون به ۲۰ هزار زائر پیاده امام رضا (ع) اسکان در بقاع شهرستان نیشابور داده شده است و تاکنون ۱۸ هزار پرس غذا ، ۲۰ هزار اقلام فرهنگی ، ۳۰ هزار بطری آب بین این افراد توزیع شده است.

خلیلی ادامه داد: ۲۵ مبلغ خواهر و برادر در بقاع مستقر هستند که به سوالات زائران پیاده امام رضا (ع) پاسخ می دهند.

وی اظهار کرد: سالانه ۶ میلیون زائر از بقاع متبرکه نیشابور بازدید می کنند و بیشترین بازدید از بقعه قدمگاه رضوی شهرستان است و از ۳۵ کشور نیشابور زائر دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: بقاع متبرکه این شهرستان از کشورهای عراق ، پاکستان ، هند ، ترکیه ، آذربایجان و کشورهای اروپایی و آفریقایی زائر دارد.