به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "روزگار سپری شده" به کارگردانی روح اله حجازی و نویسندگی شمس الدین حجازی ساخته شده و در آن حبیب دهقان نسب، سعید پیردوست، شیرین بینا، مجید مشیری و الهام حمیدی به ایفای نقش پرداختند.

داستان این فیلم درباره مصطفی شهابی، معلم دبیرستان است که با کمک چند تن از شاگردان مدرسه یک هسته مقاومت علیه رژیم پهلوی تشکیل می دهند. آنها بچه های مدارس دیگر را نیز علیه رژیم می شورانند . شهابی کشته می شود و ... این فیلم یکشنبه 22 بهمن ماه از شبکه سه پخش می شود.

فیلم سینمایی "محکومین" به نویسندگی و کارگردانی ناصر محمدی صبح جمعه 20 بهمن ماه ساعت 10:30 صبح از شبکه سه پخش می شود. علی اکبر پاشاخانلو و اصغر جلالیان تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارند و عنایت اله بخشی، خسرو امیرصادقی، رضا کرم رضایی و جمشید لایق در آن بازی کرده اند.

داستان این فیلم در اوج مبارزات بهمن 1357 می گذرد. چند تن از افراد بانفوذ ساواک به نام های عباس، پرویز، کامران و مهدی بعد از دزدی از بانک و طلافروشی به طریقه گروگانگیری به شمال کشور می روند و قصد خروج از کشور را دارند. تا اینکه اختلافی بین آنها بروز می کند که ...